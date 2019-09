बुद्धाच्या पुतळ्यासाठी जागेची पाहणी

नवी मुंबई : जगाला शांततेचे मार्ग दाखवणारे तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा पुतळा नेरूळमधील ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई या उद्यानात बसवण्यासाठी जागेची पाहणी करण्यात आली. महापौर जयवंत सुतार, आमदार मंदा म्हात्रे, उपमहापौर मंदाकिनी म्हात्रे, स्थायी समिती सभापती नवीन गवते आणि आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांच्या पथकाने उद्यानात जाऊन पुतळा बसवण्यात येणाऱ्या जागेची पाहणी केली. हा पुतळा बसवण्यासाठी अपेक्षित दोन कोटींच्या खर्चापैकी म्हात्रे यांनी त्यांच्या आमदार निधीतून २५ लाख रुपयांचा निधी देऊ केला आहे. नेरूळसारख्या शहराच्या मध्यभागी हे पर्यटनस्थळ निर्माण झाल्यास त्याचा फायदा नेरूळ, बेलापूर, वाशी, सानपाडा व जुईनगर अशा आजूबाजूच्या परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे. बेलापूर शेजारी तयार होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळातील प्रवासी नेरूळजवळून पामबीच मार्गाने प्रवास करताना त्यांच्या मनाला स्पर्श करणारी ही मूर्ती असल्याने शहराची ख्याती जगभर पसरणार आहे. बुद्धांनी जीवनातील अष्टांग मार्ग सांगितले असून, त्या मार्गावर चालण्यासाठी आवश्‍यक ध्यानसाधना केंद्रही या पुतळ्याखाली करता येणार आहे. त्यामुळे लवकरच या जागेवर ध्यानसाधना केंद्र उभारले जाणार आहे.

