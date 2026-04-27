Virar News : १९ वर्षांनी परत मिळाली आवाजाची ताकद; अवघड शस्त्रक्रियेमुळे ७३ वर्षीय ज्येष्ठांना नवं आयुष्य

विरार - आवाज हा फक्त बोलण्याचा मार्ग नाही, तर तो आपल्या भावना, ओळख आणि नात्यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असतो. आवाज हरवला की माणूस फक्त बोलणं नाही, तर स्वतःला व्यक्त करणंही हरवून बसतो. कधी कधी आयुष्य अशी शांतता देतं की आपण तीच आपली नियती मानून जगू लागतो. पण आधुनिक वैद्यकशास्त्र त्या शांततेलाही पुन्हा आवाज देऊ शकतं.असाच एक हृदयस्पर्शी आणि प्रेरणादायी अनुभव मुंबईत समोर आला आहे, जिथे ७३ वर्षांच्या एका ज्येष्ठ नागरिकांनी तब्बल १९ वर्षांनंतर पुन्हा आपला आवाज मिळवला..ही कामगिरी मीरा रोड येथील वोक्हार्ट हॉस्पिटलमध्ये करण्यात आलेल्या एका अवघड शस्त्रक्रियेमुळे शक्य झाली. कान-नाक-घसा तज्ज्ञ आणि डोके-मान कर्करोग शल्यचिकित्सक डॉ. चंद्रवीर सिंह, कान-नाक-घसा तज्ज्ञ आणि डोके-मान कर्करोग शल्यविशारद डॉ. शीतल राडिया आणि त्यांच्या टीमने ही शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडली.सदर रुग्णाची २००७ साली अत्यंत कठीण अशी हृदयाची बायपास शस्त्रक्रिया केली होती. त्या वेळी त्यांचा जीव वाचला, पण दुर्मिळ गुंतागुंतीमुळे त्यांचा आवाज गेला..घशातील एक महत्त्वाची नस (लेफ्ट रिकरंट लॅरिंजियल नर्व) खराब झाल्यामुळे त्यांचा एक व्होकल कॉर्ड काम करेनासा झाला. त्यामुळे त्यांचा आवाज खूप हलका, तुटक झाला, बोलताना लगेच दम लागायचा आणि गिळताना त्रास व्हायचा. जवळपास दोन दशकं त्यांनी ही समस्या सहन केली. इतर आजारांमुळे या समस्येकडे दुर्लक्ष झालं, पण याचा त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर मोठा परिणाम झाला. रुग्णाची तब्येत आधीच नाजूक होती..त्यांना किडनीचा आजार, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, शरीरात पाणी साचणे, फुफ्फुसात पाणी आणि आधीची मोठी हृदय शस्त्रक्रिया अशा अनेक समस्या होत्या. त्यामुळे त्यांना पूर्ण भूल देणं खूप धोकादायक होतं.अशा परिस्थितीत डॉक्टरांनी वेगळा मार्ग निवडला—'अवेक टाइप-१ थायरोप्लास्टी'. या पद्धतीत रुग्णाला पूर्ण भूल दिली जात नाही, तर स्थानिक भूल देऊन शस्त्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेत घशातील हाडात एक छोटासा भाग उघडून त्यात विशेष इम्प्लांट बसवण्यात आला. त्यामुळे निष्क्रिय झालेला व्होकल कॉर्ड मधोमध आणला गेला आणि दुसऱ्या कार्यरत कॉर्डशी संपर्क साधून स्पष्ट आवाज निर्माण होऊ लागला..या शस्त्रक्रियेतील खास बाब म्हणजे रुग्ण पूर्ण वेळ जागा होता. डॉक्टर त्याच वेळी त्याचा आवाज ऐकत इम्प्लांट योग्य ठिकाणी बसवत होते, त्यामुळे उत्तम परिणाम मिळाला. या संपूर्ण प्रक्रियेत अॅनेस्थेशिया तज्ज्ञ डॉ. रोहित कटेलिया यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांनी रुग्णाची स्थिती सुरक्षित आणि स्थिर ठेवली..वोक्हार्ट हॉस्पिटल्सचे कान-नाक-घसा तज्ज्ञ आणि डोके-मान कर्करोग शल्यचिकित्सक डॉ. चंद्रवीर सिंह यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले कि, 'हृदय शस्त्रक्रियेनंतर आवाज जाणं दुर्मिळ असलं तरी त्याचा जीवनावर खोल परिणाम होतो. अनेक रुग्ण हे सहन करत राहतात. पण योग्य नियोजन आणि तज्ज्ञांच्या टीममुळे उच्च जोखमीच्या रुग्णांमध्येही आवाज परत मिळवता येतो.जर आवाज २–३ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ बसलेला असेल, बोलताना दम लागत असेल किंवा आवाज कमकुवत वाटत असेल, तर दुर्लक्ष करू नका. वेळेत तपासणी आणि उपचार केल्यास जीवनमानात मोठा फरक पडू शकतो.