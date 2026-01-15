Mumbai-Pune Missing Link : ‘मिसिंग लिंक’ची प्रतीक्षा! बोरघाटातील जलद प्रवास लांबणीवर; मुंबई-पुणे अंतर घटणार

खालापूर - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर बोरघाटाला पर्यायी मार्ग म्हणून डोंगर चिरून मिसिंग लिंक तयार करण्यात येत आहे. मुंबई-पुणे अंतर आठ किलोमीटरने कमी, अपघात आणि वीकेंडला होणारी वाहतूक कोंडीची कटकट संपणार असल्याने या मार्गावरून प्रवास करण्यासाठी दोन वर्षांपासून प्रतीक्षा सुरू आहे. २०२४ नंतर डिसेंबर २०२५ संपले तरी काम अपूर्ण आहे. .मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर खालापूर टोलनाका ते बोरघाट हद्दीत सर्वाधिक अपघात झाले आहेत. यावर पर्याय म्हणून ६६९५.३७ कोटी रुपये खर्ज करून मिसिंग लिंक तयार केला जात आहे. मिसिंग लिंक खालापूर टोलनाका ते थेट लोणावळा हद्दीत सिंहगड कॉलेज असा असणार आहे..ऑफकॉन कंपनी मिसिंग लिंकचे काम करत असून, नवयुग इंजिनिअरिंग बोगद्याचे काम करीत आहे. मिसिंग लिंकसाठी सह्याद्री पर्वतरांगांतून चावणी गावाच्या हद्दीत वायर लूप पद्धतीच्या पुलाचे काम सुरू आहे. या पुलाची जमिनीपासूनची उंची १३५ मीटर असणार आहे, तर पुलाची लांबी ६४५ मीटर असणार आहे..याशिवाय ९०० मीटर लांबीचे दोन समांतर पूल असणार आहेत. द्रुतगती मार्गावर तीन पुलांना चौथ्या मार्गिकेत समांतर पूल बांधण्यात येत आहेत. याशिवाय डोंगराच्या पोटातून १५० मीटर खालून दोन समांतर बोगदा आहे.येथील पहिला बोगदा १.७५ किलोमीटर लांबीचा असून, त्याला समांतर बोगदा असणार आहे. दुसऱ्या बोगद्याची लांबी ८.९२ किलोमीटर असून, या बोगद्यालासुद्धा समांतर दुसरा बोगदा असणार आहे. बोगद्याची रुंदी २१. ४५ मीटर आहे..मिसिंग लिंकचे फायदेसर्वाधिक अपघाताचा टप्पा वगळला जाणार असून, बोरघाटात कायम दरडीचा असलेला धोका मिसिंग लिंकवर नसेल. घाटाचा होणारी वाहतूक कोंडीतून सुटका होऊन अंतर कमी झाल्याने २० ते २५ मिनिटे जलद प्रवास होणार आहे.वैशिष्ट्येपुलाची उंची - १३५ मीटरपुलाची लांबी - ६४५ मीटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.