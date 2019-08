नवी मुंबई : गेल्या अडीच महिन्यांपासून संवेदना उद्यान उद्‌घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी या उद्यानाचे उद्‌घाटन करण्यात यावे, अशी मागणी दिव्यांग कृती समिती अध्यक्ष शंकर पडुलकर यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. नवी मुंबई शहर हे उद्यानाचे शहर म्हणून ओळखले जात असून, या शहरात दर्जेदार आणि अद्ययावत अशी उद्याने पालिकेने विकसित केली आहेत. त्यात नेरूळमधील वंडर्स पार्क, कोपरीतील अम्युजमेंट पार्क, वाशी येथील मिनी सीशोर, नेरूळ येथील ज्वेल ऑफ नवी मुंबई, पारसिक हिलवरील रॉक गार्डन अशा अनेक उद्यानांचा समावेश आहे. त्यात आता महापालिकेने नव्याने विकसित केलेल्या सानपाड्यातील संवेदना उद्यानाची भर पडणार आहे. सानपाडा सेक्‍टर १०, जुईनगर रेल्वेस्थानकापासून हाकेच्या अंतरावर आहे. संपूर्ण नवी मुंबईत नावाजले जाईल असे संवेदना उद्यान या ठिकाणी बनवण्यात आले आहे. मनुष्याच्या पाच इंद्रियांना समोर ठेवून हे उद्यान तयार करण्यात आले आहे. सामान्य नागरिकांसोबत, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांसाठी तयार करण्यात आलेल्या या उद्यानात दिव्यांगांसाठीही एक भाग तयार करण्यात आला आहे. उद्यानाचे काम अडीच महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाले आहे. मात्र, अद्याप हे उद्यान खुले करण्यात आले नसल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. असे असेल पार्क

मनुष्याला निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी कान, नाक, डोळे, त्वचा, जीभ या पाच इंद्रियांची आवश्‍यकता असते. नवी मुंबईला सिमेंटचे जंगल संबोधले जाते. त्यामुळे या सिमेंटच्या जंगलात नवी मुंबईकरांना निसर्गाचा आस्वाद घेता यावा, यासाठी हे उद्यान तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनुष्य इंद्रियांद्वारे निसर्गाच्या संवेदना जाणू शकणार आहे. उद्यानाचे काम अडीच महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाले असून उद्‌घाटन कधी होणार हे जनसंपर्क विभागालाच माहीत आहे. त्याबद्दल आम्हाला माहिती नाही.

- सुरेंद्र पाटील, मुख्य शहर अभियंता, मनपा.

