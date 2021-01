कल्याण-डोंबिवलीत माणुसकीची भिंत; गरजूंसाठी महापालिकेचा हेल्पिंग हॅण्ड 

डोंबिवली - अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आजही शहरातील अनेक गरजूंना पोहोचत नाहीत. याचसाठी लोकसहभागातून पालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला असून "हेल्पिंग हॅण्ड' या संस्थेच्या मदतीने कल्याण-डोंबिवली शहरात माणुसकीची भिंत उभारण्यात आली आहे. कल्याणमध्ये या उपक्रमाला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा डोंबिवली पालिका मुख्यालयाच्या आवारातही सोमवारपासून या माणुसकीची भिंत उपक्रमाची सुरुवात होत असून डोंबिवलीकरांनीही गरजूंच्या मदतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन पालिका प्रशासनाच्यावतीने करण्यात आले आहे. शहरातील स्टेशन परिसर, मुख्य कार्यालय, मंदिराबाहेरील परिसर पाहिला तर दररोज अन्न मागून पोट भरणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. या सर्व नागरिकांना सहजरित्या वस्त्र उपलब्ध व्हावे यासाठी कल्याण-डोंबिवली पालिकेने पुढाकार घेतला आहे. घनकचरा विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे आणि उपअभियंता मिलिंद गायकवाड यांच्या प्रयत्नातून हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. कल्याण येथील ब प्रभागातील राणी लक्ष्मीबाई उद्यानात ही माणुसकीची भिंत उभारण्यात आली आहे. या उपक्रमासाठी पालिकेने जागा उपलब्ध करून दिली असून देखरेखीची व्यवस्था हेल्पिंग हॅण्ड या सामाजिक संस्थेला देण्यात आली आहे. सोमवारी उद्‌घाटन -

कल्याणपाठोपाठ डोंबिवलीतही माणुसकीची भिंत उभी राहात असून महापालिकेच्या डोंबिवली विभागीय कार्यालय परिसरात त्याचे काम सुरू आहे. या भिंतीचे सोमवारी उद्‌घाटन होणार असल्याची माहिती "फ' प्रभाग क्षेत्र अधिकारी राजेश सावंत यांनी दिली. The wall of humanity in Kalyan-Dombivali Municipal helping hand for the needy ===--------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

