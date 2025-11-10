मुंबई

Water Supply: कल्याण, टिटवाळा शहरांचा पाणीपुरवठा १२ तास बंद! कधी आणि का? जाणून घ्या

Water Supply Cut: मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रावर दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे. यामुळे कल्याण, टिटवाळा शहरांचा पाणीपुरवठा मंगळवारी १२ तास बंद राहणार आहे.
Water Supply close in Kalyan and Titwala

Water Supply close in Kalyan and Titwala

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवली : कल्याण, टिटवाळा शहरांचा पाणीपुरवठा मंगळवारी (ता. ११) १२ तास बंद राहणार आहे. मंगळवारी सकाळी ९ ते रात्री ९ या वेळेत पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रावर देखभाल दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे, असे कल्याण -डोंबिवली महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने सांगितले आहे.

Loading content, please wait...
Water supply
Water Scarcity
kalyan
Water Supply Department
water scarcity issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com