"आम्ही गोडसेवाले नाही, गांधीवाले आहोत"; अक्षयकुमार, बिगबींबाबत पटोलेंची बदलली भूमिका 

बॉलिवूड अभिनेते अक्षयकुमार आणि महानायक अमिताभ बच्चन यांच्याबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आता सौम्य भूमिका घेतली आहे. आधी या दोघांचे चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यानंतर आता "आम्ही गोडसेवाले नाही तर गांधीवाले आहोत," अशा शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका जाहीर केली. एएनआयनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.

We haven't stepped back. We'll show black flags to them whenever their films are released or when we spot them. We'll follow democratic ways. We are not 'Godse wale' but 'Gandhi wale': Maharashtra Congress chief Nana Patole

— ANI (@ANI) February 20, 2021