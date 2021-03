आघाडीत बिघाडी? नाना पटोलेंच संजय राऊतांना प्रत्युत्तर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे अध्यक्षपद भूषवावे, असं मत शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं होतं. त्यावर काँग्रेसमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. शिवसेना संपुआचा घटक पक्ष नाहीय. युपीएच्या अध्यक्षपदी कोणाला नियुक्त करायचं? ते आम्ही ठरवू, अशा शब्दात काँग्रसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. भाजपाने खोटे आरोप केले, विधानसभेत खोटे आरोप केले, अशा लोकांचं राज्यपाल ऐकत असतील, तर तो त्यांचा अधिकार आहे. राज्यपालांच्या भेटीसाठी आम्ही पत्र पाठवलं आहे. ते, जेव्हा आम्हाला भेटीची वेळ देतील, तेव्हा आम्ही भेटू असे नाना पटोले म्हणाले. रश्मी शुक्लांना फोन टॅपिंगचे अधिकार दिले होते का? सरकारची परवानगी घेतली होती का? काही अधिकारी दिल्ली सरकारच्या इशाऱ्यावर नाचत आहेत. सरकारच्यावतीने आज देशाच्या जनतेला याची माहिती देण्यात येईल, असे पटोले यांनी सांगितले. मोदी सरकार हे अंबानी-अदानींसाठी काम करत असून, मोदींवर आरोप झाले की, त्यांनी सुद्धा राजीनामा द्यावा अशी मागणी नाना पटोले यांनी केली.

