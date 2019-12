नववर्षासाठी श्रीवर्धन सज्ज

श्रीवर्धन (बातमीदार) ः नववर्षाच्या स्वागतासाठी व सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी श्रीवर्धन तालुका सज्ज झाला असून, पोलिसांचीही किनारी भागावर करडी नजर राहणार आहे. सध्या श्रीवर्धनमध्ये हजारोंच्या संख्येने पर्यटक दाखल होत आहेत. तालुक्‍यातील दिवेआगर, श्रीवर्धन, हरिहरेश्‍वर, शेखाडी तसेच दिघी येथील स्थळे पर्यटकांनी फुलून गेली आहेत. नववर्षाच्या स्वागतासाठी मुंबई, पुणे व अन्य मोठमोठ्या शहरांतून पर्यटक जिल्ह्यात येत आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये. ग्रामस्थांबरोबरच पर्यटकांनाही नववर्षाचे स्वागत उत्साहात करता यावे. यासाठी श्रीवर्धनमधील पोलिस यंत्रणा सज्ज झाली आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी बापूराव पवार यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीवर्धनमधील प्रत्येक समुद्रकिनाऱ्यावर पोलिसांची गस्त चालू आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी प्रत्येक किनाऱ्यावर तपासणी नाके तयार केले आहेत. श्रीवर्धनमधील प्रत्येक छोट्या-मोठ्या रस्त्याच्या ठिकाणी वाहतूक पोलिस तैनात केले आहेत. तालुक्‍यातील प्रत्येक चौपाटीवर पोलिस वाहने सतत फेरी मारत आहे. माथेरानमध्‍ये १४ हजार पर्यटक अतिउत्साहींना घडणार अद्दल

नववर्षाच्या स्वागतासाठी येणाऱ्या पर्यटकांनी नववर्षाचा आनंद व्यक्त करताना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे कायद्याचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होणार नाही व तसे काही झाले तर त्या अतिउत्साही पर्यटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्या पर्यटकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. पर्यटक जिल्ह्यातील विविध भागांत येत असतात. त्यामुळे श्रीवर्धन तालुक्‍यातील स्थानिकांचा उदरनिर्वाह पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे. स्थानिकांनी पर्यटकांना उत्तमोत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न करावा; जेणेकरून श्रीवर्धनमध्ये पर्यटन व्यवसायात भर पडेल. नववर्षाचा जल्लोष करताना सर्वांनी खबरदारी घ्यावी. कायदा-सुव्यवस्था राखावी.

- बापूराव पवार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, श्रीवर्धन

