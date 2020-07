शाब्बास! धारावीतील संसर्ग नियंत्रणात आणल्यामुळे WHO कडून कौतुकाची थाप

मुंबईतील धारावी परिसर ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी आहे. अशा कठीण परिसरात कोरोना नियंत्रण आणता येऊ शकतो. हे धारावी मॉडेलने दाखवून दिले आहे. या कामाचे कौतुक करताना जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेसुस यांनी म्हटले आहे की, ‘केवळ राष्ट्रीय एकात्मता आणि जागतिक ऐक्यातून या या साथीला प्रतिबंध केला जाऊ शकतो’. जागतिक महामारीच्या परिस्थितही अशी उदाहरणे आपल्याला यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रेरणा देऊ शकतात.

कोरोनाच्या साथीला नियंत्रित करण्यासाठी सर्व नागरिकांनी चळवळ उभी करणे, चाचण्या करणे, रुग्णांचा शोध घेणे, त्याचे अलगिकरण करणे, रुग्णांवर योग्य उपचार करणे हे गरजेचे आहे. नियमांचेही काटेकोर पालन केल्यास कोरोनाची साखळी तोडता येऊ शकते. असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

"In even in Dharavi, a densely packed area in Mumbai, a strong focus on community engagement & the basics of testing, tracing, isolating & treating all those that are sick is key to breaking the chains of transmission & suppressing the virus"-@DrTedros

