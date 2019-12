मुंबई : लोकलमध्ये घुसून चोरी करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश रेल्वे पोलिसांनी केला. याप्रकरणी आठ जणांना अटक करण्यात आली असून, याचा अधिक तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

या टोळीचे सदस्य पश्‍चिम बंगालवरून थेट रेल्वेने चोरी करण्याकरिताच मुंबईत येत होते आणि चोरी करून पुन्हा निघून जात होते. यातील आठ आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश मिळाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लोकलमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची सोनसाखळी चोरी करून या टोळीने पोलिसांच्या नाकीनऊ आणले होते. अखेर मुंबई रेल्वेच्या गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी ही धडाकेबाज कारवाई करून आठ जणांना बेड्या ठोकल्या आहे. ही टोळी मूळची पश्‍चिम बंगालची असून ते चोरी करण्यासाठी मुंबईत येत होते. रेल्वेमध्ये चढताना किंवा उतरताना ते प्रवाशांची चेन पद्धतशीरपणे लंपास करत होते. अशाच एका घटनेनंतर सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये काही चेहरे आढळले होते. यातील काही चोरटे हे मुंबई सेन्ट्रलमधील नायर रुग्णालयाजवळ न्याहरी करत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून आठ जणांना अटक केली, तर याचा अधिक तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

From West Bengal to Mumbai to steal

Web Title: From West Bengal to Mumbai to steal