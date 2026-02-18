मुंबई

Mumbai Local: लोकलमध्ये आता रांगेत प्रवेश होणार, गर्दी टळणार; प्रवाशांसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय, वाचा सविस्तर

Railway Administration: लोकलमध्ये चढताना आणि उतरताना होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पश्चिम रेल्वेने स्थानकावर अभिनव प्रयोग सुरू केला आहे.
Footprints On Railway Platform

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : उपनगरी लोकलमधील चढ-उतारावेळी होणारी झुंबड टाळण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने नालासोपारा स्थानकावर अभिनव प्रयोग सुरू केला आहे. प्रत्येक डब्याच्या दारासमोर फलाटावर रंगीत पट्टे व पायचिन्हांचे मार्किंग करण्यात आले आहे. प्रवाशांनी रांगेत उभे राहून आधी उतरणाऱ्यांना मार्ग द्यावा आणि त्यानंतरच चढावे, यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

