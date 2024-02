मुंबई

Mumbai Local News: फुकट्यांची नाकेबंदी; एका दिवसात ७४७ प्रवाशांवर कारवाई

Action against 747 passengers in one day: त्यामध्ये ७४७ विनातिकीट प्रवाशांना पकडत त्यांच्याकडून २ लाख २ हजार रूपयांचा दंड वसूल केला आहे. दरम्यान प्रवाशांनी अधिकृत तिकीट घेऊनच प्रवास करावा असे आवाहन पश्चिम रेल्वेने केले आहे