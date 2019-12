वसई कला-क्रिडा महोत्सवाबाबत अझरुद्दीन काय म्हणाला...

विरार : वसईच्या वैभवात भर टाकणारा हा कला-क्रीडा महोत्सव आहे. आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी हा महोत्सव सुरू केल्यामुळे कला व क्रीडा क्षेत्रात भविष्य घडवू पाहणाऱ्यांसाठी चांगली संधी आहे. या महोत्सवातून अनेक खेळाडू घडावेत असे वाटते, असे गौरवोद्‌गार भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार महम्मद अझरुद्दीन यांनी ३० व्या वसई कला-क्रीडा महोत्सवाच्या उद्‌घाटनप्रसंगी काढले. ही बातमी वाचा ः तीन वाघीनींचा सुलतान मुंबईत दाखल वसई तालुक्‍यातील महत्त्वाचा कला-क्रीडा महोत्सव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ३० व्या वसई तालुका कला-क्रीडा महोत्सवाचे गुरुवारी (ता. २६) मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्‌घाटन झाले. या महोत्सवात ५५ हजारांहून अधिक कलाकार आणि खेळाडूंचा सहभाग आहे. महोत्सवाच्या उद्‌घाटनाला माजी क्रिकेटपटू महम्मद अझरुद्दीन, छत्रपती पुरस्कारप्राप्त बॅडमिंटनपटू इशांत नक्वी, क्रिकेटपटू मनाली दक्षिणे, आमदार राजेश पतिलांडर, आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, महापौर प्रवीण शेट्टी, उपमहापौर प्रकाश रॉड्रिक्‍स, पंचायत समितीचे सभापती संजय म्हात्रे, माजी महापौर राजीव पाटील, माजी महापौर नारायण मानकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबनशेठ नाईक उपस्थित होते. आजचा हा उद्‌घाटन सोहळा पाहून शाळेतील दिवस आठवले. या महोत्सवातून ऑलिम्पिकसाठी खेळाडू गेल्याचे ऐकून आनंद झाला. असा महोत्सव होतो हे माहिती नव्हते. यापुढे महोत्सवातून अनेक खेळाडू आणि कलाकार घडोत अशा शुभेच्छा.

- इशांत नक्वी, छत्रपती पुरस्कारविजेते बॅडमिंटनपटू



