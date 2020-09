मुंबई पालिकेला कंगनाचा सवाल, माझ्याबाबतीत पक्षपातीपणा का?

मुंबईः गेल्या अनेक दिवसांपासून अभिनेत्री कंगना राणावतचं नाव खूप चर्चेत आहे. कंगनानं पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेवर आरोप केलेत. बंगल्यातील बेकायदा बांधकामाबाबत पालिकेनं केलेले आरोपावर कंगनानं पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. कंगनानं आता पालिकेवर पक्षपाती पणाचाही आरोप केलाय. पालिकेनं ज्या दिवशी अभिनेत्रीला बेकायदेशी बांधकाम केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. त्याच वेळी कंगनाच्या बाजूला असलेल्या प्रसिद्ध फॅशन डिझायनर मनिष मल्होत्रालाही नोटीस बजावण्यात आली होती. पण त्याला पालिकेकडून ७ दिवसांची मुदत दिली. मग मला केवळ २४ तासांची मुदत का दिली गेली?, असा सवाल कंगनानं उपस्थित केला आहे. तसंच हा प्रश्न उपस्थित करत बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पालिकेनं केलेले आरोपही फेटाळून लावलेत. याआधी कंगनाने सुधारित याचिका करत पालिकेला दोन कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. कंगनानंही आपल्या प्रतिज्ञापत्रात पालिकेची कारवाई बेकायदेशीर असून आपल्या मालमत्तेच्या ४० टक्के भाग तोडण्यात आला आहे. ही कारवाई करतान तेथील काही दुर्मिळ आणि मौल्यवान सामानाचं नुकसान केल्याबद्दल पालिकेकडे २ कोटींची नुकसान भरपाई मागितली. पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर अशी मुंबईची तुलना केल्यानंतर कंगना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. त्यानंतर तिचा शिवसेनेसोबत वाद सुरु झाला. त्यानंतर अचानक कंगनाला वांद्रे येथील तिच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मंगळवारी मुंबई महानगरपालिका कायद्यातील कलम ३५४(अ) नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्या नोटीसीवर उत्तर देण्यासाठी तिला २४ तासांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र तिच्याकडून कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेनं तिचं कार्यालय तोडण्यास सुरुवात केली. त्याला विरोध करत कंगनाने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. Why bias in my case Kangana question Mumbai Municipal Corporation

