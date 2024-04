Eknath Shinde: मुख्यमंत्री का आले भाजपच्या दबावाखाली? जाणून घ्या काय आहेत कारणं

असे जरी असले तरी, शिंदे त्यांच्या खासदारांना नाही म्हणू शकले नाहीत. अन् उमेदवारी देवून बसले. मात्र आता भाजपच्या सर्वेनुसार निवडणुक जिंकण्यासाठी शिंदेंना हे उमेदवार बदलावे लागला.(Shinde could not say no to his MPs.)

तर दुसरीकडे भाजपने शिंदेंना १४ जागा देवू केल्या.अश्यावेळी शिंदेंनी भाजपला विचारुन उमेदवार द्यायला हवे होते. याचे कारण म्हणजे शिंदे आज ज्या पदावर आहेत त्यात भाजपचा मोठाच वाटा आहे.परस्पर गरज होती.अशा वेळी हट्ट करायचा असला. तरी तो विचारपूर्वक करायचा असतो.तिथे शिंदे कमी पडले. (BJP gave 14 seats to Shinde)

मात्र एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राची नस जाणतात. यामुळे एकनाथ शिंदे येत्या काळात कोणती खेळी खेळतात याकडे सर्वांचे लक्ष असल्याचे राजकीय जाणकार म्हणाले. (What innings does Eknath Shinde play in the future?)