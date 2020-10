वाकण-पाली-खोपोली मार्गाचे काम पुन्हा ठप्प 

पाली : वाकण-पाली-खोपोली राज्य महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांची बिले मागील 6 महिन्यांपासून थकीत आहेत. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या ठेकेदारांनी बेग कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीच्या गेटसमोर सोमवार (ता. 26) पासून साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. थकीत बिलांचे पैसे मिळत नाहीत, तोपर्यंत उपोषण आणि काम बंद राहणार असल्याचे ठेकेदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच पैसे न मिळाल्यास आत्मदहन करणार असल्याचा इशारा ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष नितीन वाघमारे यांनी दिला आहे. हे वाचा : मांडव्यातील मच्छीमारांचे प्रश्न सुटणार ठेकेदारांनी याअगोदर काही दिवसांपूर्वी थकीत बिलांसाठी आंदोलन करून काम बंद केले होते; तर मागील आठवड्यात बेग कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी 6 महिन्यांचा थकीत पगार मिळण्यासाठी काम बंद करून पाली तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले होते. अशा प्रकारे या मार्गाचे काम विविध कारणांमुळे ठप्प होऊन अपूर्ण राहत आहे. तसेच खराब रस्त्यामुळे वाहनचालक व प्रवासीदेखील हैराण झाले आहेत. कंपनीने बिलांची फक्त 25 टक्के रक्कम दिली आहे. पूर्ण रक्कम न दिल्याने ठेकेदारांना बॅंकेकडून घेतलेले कर्ज फेडता येत नाही. तसेच इन्कम टॅक्‍स, जीएसटी, कामगारांचे पगार, पीएफ व इतर सरकारी देयके देता येत नाहीत. ठेकेदारांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. याबरोबरच संबंधित लोक ठेकेदारांकडे वसुलीकरिता वारंवार तगादा लावत असल्यामुळे मानसिक त्रास होत आहे.

- मनीष खवळे, सचिव, वाकण-पाली-खोपोली ठेकेदार संघटना



