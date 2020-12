वर्षा राऊत यांना ED नोटीस, जाणून घ्या संपूर्ण घटनाक्रम

मुंबई : शिवसेनेचे फायर ब्रँड नेते आणि राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ED मार्फत समन्स बजावण्यात आला आहे. दरम्यान, सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा यांना मिळालेली ही तिसरी नोटीस आहे. पहिल्या दोन नोटिसला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता हे बोलावणे पाठवले आहे. मुंबईलगतच्या परिसरातील एका अपक्ष आमदाराशी संबंध असलेल्या राऊतांच्या एका नातलगाने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कंपनीतून काही रक्कम वर्षा राऊत यांच्या पीएमसी बॅंकेतील खात्यात टाकण्यात आली. ईडीला या प्रकरणाची चौकशी करायची आहे.

काय आहे घटनाक्रम

PMC बँक घोटाळा प्रकरणी HDIL च्या वाधवा बंधुवर कारवाई करण्यात आली होती

गोरेगाव येथील एका रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टमध्ये HDIL ची आर्थिक अनियमितता दिसून आली होती

सुरुवातीला प्रकरण हे EOW करत होती, नंतर हे प्रकरण ED कडे गेलं

वाधवा बंधू यांच्या चौकशीतून प्रवीण राऊत यांचं नाव पुढे आलं

प्रवीण राऊत हे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय असल्याची माहिती

प्रवीण राऊत यांच्या पत्नीच्या अकाउंटमधून वर्षा राऊत यांना 55 लाख रुपये गेल्याची माहिती

हे पैसे का घेतले गेले याची माहिती ED ला हवी आहे

राज्यसभेच्या शपथ पत्रात संजय राऊत यांनी या पैशांचा उल्लेख केल्याची माहिती

55 लाख रुपये लोक घेतल्याची माहिती शपथपत्रात

या 55 लाखांच्या माहितीसाठी ED ने वर्षा राऊत यांना 29 डिसेंबरला चौकशीसाठी बोलावले

