मुंबई पोलिसांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय नाही - HC

मुंबई : पोर्नोग्राफी प्रकरणात (Pornography case) अटक केलेल्या उद्योगपती राज कुंद्राला (Raj kundra) तातडीने दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने(Mumbai high Court) आज नकार दिला. मुंबई पोलिसांची (Mumbai Police) बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही निर्णय देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Without Mumbai Police statements no decision will be taken in raj kundra case says high court-nss91)

कुंद्राला पोलिसांनी ता. 19 रोजी अटक केली आहे. अश्लील चित्रफिती तयार केल्याचा आरोप पोलिसांनी त्याच्यावर ठेवला आहे. दंंडाधिकारी न्यायालयाने त्याला चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी आज सुनावली. कुंद्राने त्याच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका एड रिझवान सिद्दीकी यांच्यामार्फत केली आहे. पोलिसांनी जप्त केलेला व्हिडीओचा कंटेंट हा पोर्नोग्राफी व्याख्येत बसत नाही. संबंधित कंटेंट या शौर्ट फिल्म्स असून एका विशिष्ट वर्गासाठी तयार केलेल्या आहेत, असे यामध्ये म्हटले आहे. आज तातडीने याचिकेचा उल्लेख न्या अजय गडकरी यांच्या पुढे एड पोंडा यांनी केला. मात्र न्यायालयाने यावर तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देणार नाही, असे न्या गडकरी यांनी सांगितले. तसेच याचिकेत उपस्थित मुद्यांवर लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

हेही वाचा: मुंबई विद्यापीठाच्या 'TY.BA सत्र-6' परीक्षेचा निकाल जाहीर

न्यायालयाने आज कुंद्राला अंतरिम दिलासा द्यावा अशी मागणी पोंडा यांनी केली. मात्र ही मागणी न्या गडकरी यांनी अमान्य केली. अभियोग पक्षाला बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय अंतरिम निर्णय देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पोलिसांनी चौकशीला बोलविले होते पण त्यांनी कोणतीही कल्पना न देता अटक केली, असा आरोप कुंद्राने केला आहे. तसेच पोलीस जो जप्त केलेला कंटेंट अश्लील म्हणून दावा करत आहेत तो पोर्नोग्राफी कायद्याच्या कक्षेत येत नाही तर या शौर्ट फिल्म्स आहेत, असा बचाव कुंद्राने केला आहे. मुंबई पोलिसांनी या पोर्नोग्राफी प्रकरणात कुंद्राला मुख्य सूत्रधार म्हणून घोषित केले आहे. भादंवि कलम 420, 292,293 इ नुसार अश्लील साहित्य तयार करणे, फसवणूक इ. आरोपांसह माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार ठेवले आहेत. त्याच्या कार्यालयातून सुमारे 51 अश्लील व्हिडीओ पोलिसांना सापडले आहेत.