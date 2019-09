नवी मुंबई : भटक्‍या कुत्र्यांची दहशत आता मुंबईच्या रस्त्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, रेल्वेच्या हद्दीत आणि लोकलच्या डब्यांमध्येही ती पाहायला मिळत आहे. दिवसेंदिवस भटक्‍या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढत चालला आहे. नुकताच वाशी लोकलच्या महिला डब्यातून एका कुत्र्याने मनसोक्त प्रवास केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे महिला प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. महिलांच्या डब्यात सुरक्षा रक्षक नसल्यामुळे हा प्रकार घडला असल्याचे सांगितले जात आहे. वाशीला जाणारी लोकल रात्री ११.१५ च्या सुमारास छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरून सुटली होती. ही लोकल गोवंडी स्थानकावर येताच एका भटक्‍या कुत्र्याने महिलांच्या डब्यात प्रवेश केला. त्यामुळे काही काळ महिला प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. या कुत्र्याला पाहून महिला प्रवाशांची तारांबळ उडाली होती. गाडी सुरू होण्यापूर्वी महिलांनी त्याला डब्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केला. मात्र, तितक्‍यात गाडी सुरू झाली होती. पुढे मानखुर्द स्थानकावर ही लोकल थांबताच हा कुत्रा रेल्वेतून सुखरूप बाहेर पडला. त्यानंतर महिला प्रवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. रात्रीच्या कालावधीत प्रत्येक लोकलच्या महिला डब्यात सुरक्षा रक्षक उपस्थित असतात. मात्र, हार्बर रेल्वे मार्गावर सुरक्षा रक्षक कमी प्रमाणात किंबहुना नसतातच. जर या भटक्‍या कुत्र्याने धावत्या लोकलमध्ये अचानक महिला प्रवाशांवर हल्ला केला असता तर मोठा कठीण प्रसंग उद्‌भवला असता. त्यामुळे या घटनेनंतर रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेता, रेल्वेस्थानकांवरील भटक्‍या कुत्र्यांचा प्रश्‍न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची मागणी महाराष्ट्र रेल्वे महिला प्रवासी संघटनेने केली आहे. सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर

या कुत्र्याने लोकलमध्ये अचानक महिला प्रवाशांवर हल्ला केला असता तर मोठा कठीण प्रसंग उद्‌भवला असता. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेता, रेल्वेस्थानकांवरील भटक्‍या कुत्र्यांचा प्रश्‍न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची मागणी महाराष्ट्र रेल्वे महिला प्रवासी संघटनेने केली आहे.

Web Title: The woes of stray dogs Now in the Local trains!