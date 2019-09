ठाण्यात सिलिंडर स्फोटात महिला गंभीर जखमी 

ठाणे : जेवण बनवताना सिलिंडरमधून गॅसची गळती होऊन झालेल्या स्फोटात महिलेसह तिचा मुलगा गंभीर जखमी झाल्याची घटना ठाण्यातील लुईसवाडी भागात रविवारी सकाळी घडली. अनिता शर्मा (30) 70 ते 80 टक्के भाजल्याने त्यांना ऐरोलीतील नॅशनल बर्न रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. पियूष शर्मा (4) याच्यावर ठाण्यातील क्रिटीकेअर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. लुईसवाडीतील जीवनज्योत सोसायटीसमोरील कांबळी चाळीत रविवारी सकाळी दुर्घटना घडली.



कांबळी चाळीत सुरेश शर्मा यांचे कुटुंब भाड्याने राहते. रविवारी सकाळी सुरेश यांच्या पत्नी अनिता जेवण बनवत असताना गॅसगळतीमुळे आगीचा भडका उडाला. घटनेची माहिती तत्काळ अग्निशमन दलास देण्यात आली. घटनास्थळी अग्निशमन दल, प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष व टीडीआरएफचे कर्मचारी दाखल झाले. अनिता आणि पियूष यांना उपचारासाठी जवळील क्रिटीकेअर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु अनिता 70 ते 80 टक्के भाजल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी ऐरोलीतील नॅशनल बर्न रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. स्फोटात घराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव घराचा धोकादायक भाग काढण्यात आला आहे. कोर्ट नाका परिसरातही गॅसगळती

लुईसवाडीतील घटनेपाठोपाठ ठाण्यातीलच कोर्ट नाका परिसरातील रवी सोसायटी या पोलिस वसाहतीत राहणारे ठाणे ग्रामीणचे सहायक पोलिस निरीक्षक मंगेश कदम यांच्या घरीही सिलिंडरगळतीची घटना घडली. प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, अग्निशमन दल व पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती आटोक्‍यात आणली. गॅसगळतीमुळे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याची माहिती प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.

Web Title: Women and his son injured in cylinder explosion in Thane