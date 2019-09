कामोठे वसाहतीत महिला असुरक्षित

पनवेल : कामोठे वसाहतीमधील महिला नक्की सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्‍न पडणाऱ्या घटना गेल्या काही दिवसांपासून कामोठे वसाहतीत घडत आहेत. मागील महिन्याभरात घडलेल्या तीन घटनांमध्ये महिलांवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपींना पकडून पोलिसांच्या ताब्यात देण्याचे काम नागरिकांनाच करावे लागल्याने वसाहतीमध्ये पोलिसांचा धाक आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कामोठ्यात ३० ऑगस्टला घडलेल्या घटनेत साडेचार वर्षीय मुलीला उचलून नेणाऱ्या आरोपीला वसाहतीमधील काही नागरिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले होते. पोलिस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर घडलेल्या या घटनेत ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपीला माथेफिरू ठरवून पोलिसांनी सोडून दिले होते; तर २२ ऑगस्टला कामोठे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका नामांकित महाविद्यालयाच्या आवारात महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग करणाऱ्या २५ वर्षीय निमसरकारी कर्मचाऱ्यास पकडून विद्यार्थ्यांनी चांगलाच चोप दिला असल्याची घटना ताजी असतानाच शनिवारी (ता. १४) रात्री खांदेश्‍वर रेल्वे थानक परिसरातदेखील असाच एक प्रकार समोर आला आहे. कामावरून परतणाऱ्या एका युवतीस जबरदस्तीने रस्त्याशेजारील मोकळ्या मैदानावरील गवतात खेचून नेत अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रवीण माळी या माथेफिरूस पकडण्यात युवतीच्या प्रसंगावधानतेमुळे यश आले आहे. युवतीने वेळीच आरडाओरड केल्यामुळे पुढे घडणारा प्रसंग टळला असला, तरी भररस्त्यात केल्या जाणाऱ्या अशा प्रसंगांमुळे वसाहतीमध्ये कायदा-सुव्यवस्था उरली आहे का, असा प्रश्‍न नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. मागील काही दिवसांपासून घडत असलेल्या घटनांमुळे महिलांसाठी कामोठे सुरक्षित नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. असे प्रकार रोखण्याकरिता पोलिसांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.

- उषा डुकरे, स्थानिक रहिवासी आरोपीवर पॉक्‍सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अन्य कोणत्या महिलांसोबत असा प्रकार घडला असल्यास त्यांनी तक्रार करण्यास पुढे येणे

आवश्‍यक आहे.

- मधुकर भट्टे, प्रभारी अधिकारी, कामोठे पोलिस ठाणे.

Web Title: Women are unprotected in the kamothe colony