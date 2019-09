नेरूळमधील वंडर्स पार्क अंधारात

नवी मुंबई : शहरातील सर्वात मोठे उद्यान म्हणून ख्याती असलेल्या वंडर्स पार्कमधील अपुऱ्या प्रकाशामुळे लहान मुले व पालकांचाही हिरमोड होत आहे. संध्याकाळनंतर या उद्यानातील मंद प्रकाश व्यवस्थेमुळे पालकांना मोबाईल टॉर्चचा वापर करत फिरस्ती करावी लागत आहे. नेरूळ येथील वंडर्स पार्कला नवी मुंबईतूनच नाही तर खारघर, पनवेलसह मुंबई, ठाणे परिसरातील नागरिकही सुट्टीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर भेट देतात. प्रवेश शुल्क म्हणून प्रौढांसाठी ३५ रुपये, तर लहान मुलांसाठी २५ रुपये तिकीट आकारले जाते. सध्या टॉय ट्रेन व इतर राईड्‌स बंद असल्या तरी लहान मुलांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. मात्र, या ठिकाणी संध्याकाळनंतर आपल्या मुलांना घेऊन येणाऱ्या पालकांचा भ्रमनिरास होत आहे. याबाबत येथे नियमित येणाऱ्या पलक शर्मा यांनी सांगितले की, संध्याकाळनंतर येथे अपुरी प्रकाश व्यवस्था असते. ती पालिकेने बदलायला हवी. चांगला प्रकाश असल्यास मुलांनाही व्यवस्थित खेळता येईल. तर विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता तानाजी शिंदे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले आहे की, अतिरिक्त विद्युत पुरवठा करण्यासाठी उद्यान विभागाने विद्युत विभागाला पत्र देणे गरजेचे आहे. त्यानंतर याबाबत कार्यवाही करता येईल.

