वासिंद रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम संथगतीने 

वासिंद : मध्य रेल्वेच्या कल्याण-कसारा मार्गावरील वासिंद येथील रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकाम सध्या संथगतीने सुरू आहे. न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार मार्च 2020 अखेर हे बांधकाम पूर्ण न झाल्यास ग्रामस्थांच्या वतीने पुन्हा न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा संजय सुरळके यांनी दिला आहे. गेल्या 40 वर्षापासून वासिंद व परिसरातील 42 गावातील हजारो ग्रामस्थांना जाचक ठरणाऱ्या रेल्वे उड्डाणपूल व रेल्वे बोगदा पुलाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच अंतिम निकाल जाहीर केला होता. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदरजोग व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांनी पाच पानी निकालपत्रात याचिकाकर्ते संजय सुरळके यांनी मांडलेल्या वासिंद रेल्वे बोगदा व बंद रेल्वेगेटच्या समस्येवर विश्‍लेषण केले. तसेच न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या समितीने प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी अहवाल सादर केला होता. सरकारी दिरंगाईबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील शकुंतला वाडेकर यांनी अभ्यासपूर्ण बाजू मांडली. केंद्र व राज्य सरकारने रेल्वे उड्डाणपूल 2019 डिसेंबर अखेर बांधण्यात येणार असल्याचे शपथपत्र दिले होते. तथापि यासंदर्भात न्यायालयात नवीन आदेशानुसार चालू आर्थिक वर्षाअखेर अधीक्षक अभियंत्यांच्या निगराणीखाली सुरू असलेल्या या उड्डाणपुलाचे बांधकाम शक्‍य तितक्‍या लवकर पूर्ण झाले पाहिजे, असे आदेश दिले आहेत. या अंतिम निकालामुळे वासिंदकर व परिसरातील हजारो नागरिकांचा वनवास संपण्याची आशा निर्माण झाली आहे.



