राजा तु सीएए, एनआरसी बाबतही चुकत आहेस : लक्ष्मीकांत देशमुख 

मुंबई ः केंद्र सरकारने आणलेला सीएए, आणि एनआरसी कायद्या विरोधात सध्या देशभरात मोठा विरोध होत आहे. नागरिक रस्त्यावर उतरुन केंद्र सरकारचा विरोध करत आहेत. या नागरिकांच्या आंदोलनाला कला क्षेत्रातील लोकांचा देखिल पाठींबा वाढत आहे. मुंबईत आझाद मैदानावर गेल्या काही दिवसांपुर्वी झालेल्या आंदोलनात सिनेमा, नाट्य, साहित्य अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी हजेरी लावून लोकांना पाठींबा देत सरकारला विरोध केला होता. मराठी साहित्यातील ज्ञानपिठ पुरस्कार विजेते लेखक भालचंद्र नेमाडे यांनी देखिल या कायद्यामुळे केंद्र सरकारवर टिका केली होती. आता अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष तसेच भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी देखिल सीएए व एनआरसी या केंद्र सरकारच्या कायद्यांना विरोध केला असून आता ते देखिल आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. त्यांच्या सोबत मराठी साहित्य विश्वातील अनेक लेखक, कवी, प्रकाशक या आंदोलनात उतरत आहेत. या कायद्यांच्या पार्श्‍वभुमिवर लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी फेसबुकवर दिर्घ पोस्ट लिहीली असून त्यामध्ये त्यांनी आपली भुमिका मांडली आहे. तसेच 7 जानेवारी रोजी दपपारी 1 ते 5 वाजेपर्यंत मुंबईच्या आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन होणार असून त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन देखिल त्यांनी केले आहे. आपल्या फेसबुक पोस्ट मध्ये लक्ष्मीकांत देशमुख म्हणतात, मी बडोदा साहित्य संमेलनात "राजा- तू चुकत आहेस" असे म्हणाले होते. CAA/NRC बाबतही ते चुकत आहेत. वीस कोटी मुस्लिमांना असुरक्षित ठेवणे देशासाठी व समाज स्वास्थ्यासाठी अनुचित आहे! म्हणून मी माजी संमलनाध्यक्ष म्हणून या धरणे आंदोलनात सहभागी होत आहे. सर्व साहित्य, नाट्य, चित्रपट व कला संस्थांनी व व्यक्तींनी पण सादर आंदोलनात सामील व्हावे असेही आवाहन करतो!



