गर्लफ्रेंडसमोरच घेतली खाडीत उडी; पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे वाचला जीव

नवी मुंबई : किरकोळ वादातून एका तरुणाने प्रेयसीसमोरच वाशी खाडी पुलावरून उडी टाकून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याची घटना मंगळवारी रात्री घडली. वाशी पोलिसांनी वेळीच स्थानिक मच्छीमारांच्या साहाय्याने बुडणाऱ्या तरुणाला बाहेर काढल्याने तो बचावला आहे. दरम्यान, वाशी खाडी पुलावर रात्री घडलेल्या या प्रकारानंतर तरुणाच्या प्रेयसीने खाडी पुलावर रडारड सुरू केल्याने, बघ्यांची गर्दी झाली होती. त्यामुळे वाहनाच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.

तरुणाचे नाव रवी पप्पू रेड्डी (21) असे असून तो व प्रेयसी (20) मानखुर्द येथील महाराष्ट्र नगरमध्ये राहतात. मंगळवारी रात्री ते दोघे दुचाकीवरून वाशीमध्ये फिरण्यासाठी आले होते. रात्री 10.30 वाजण्याच्या सुमारास मानखुर्द येथे परततांना, त्यांच्यात किरकोळ वाद झाला. त्यामुळे रवीने वाशीतील नवीन पुलावर मध्यभागी दुचाकी उभी केली आणि रागाच्या भरात खाडीत उडी मारली. या प्रकारानंतर रवीच्या प्रेयसीने खाडी पुलावर रडारडी सुरू केल्याने काही वाहनचालकांनी पोलिसांना कळवले. वाशी पोलीस ठाण्यातील बीट मार्शल पोलीस नाईक खोत, होमगार्ड पाटील यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक मच्छीमार महेश सुतार याला बोलावून अभिषेक जैस्वाल याच्यासह अंधारात वाशी खाडीत तरुणाचा शोध घेतला. यावेळी रवी बुडत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मच्छीमार आणि पोलिसांनी त्याला सुखरूप बाहेर काढले. त्यानंतर पोलिसांनी रवी रेड्डी आणि त्याच्या प्रेयसीला पोलीस ठाण्यात आणून समुपदेशन केले. त्यानंतर दोघांना त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात दिल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजीव धुमाळ यांनी दिली. वाशी खाडी पुलावरून उडी टाकणाऱ्या अनेक तरुण-तरुणी व महिलांना वाशी पोलिसांनी या पूर्वी वाचवले आहे. 5 जानेवारी रोजी वाशी खाडी पुलावर मित्र मैत्रिणींसह रात्रीच्या सुमारास फिरण्यासाठी आलेल्या संतोष गजधाने (28) या तरुणाने देखील आपल्या मित्र मैत्रिणींसमोर वाशी खाडी पुलावरुन उडी टाकली होती. पोलिसांना अद्याप तो अथवा त्याचा मृतदेह सापडला नाही. पोलिसांकडून अद्याप त्याचा शोध घेण्यात येत आहे.

