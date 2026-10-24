Truck Bike Accident : तारापूर एमआयडीसीत ट्रकच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

- संतोष घरतबोईसर - तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात कॅम्लिन नाका ते एमआयडीसी पोलीस ठाण्यादरम्यान शनिवारी (ता. २४) सायंकाळी ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. स्वरूप सागर आरेकर (वय २०, रा. दांडी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. कामाची पाळी संपवून घरी परतत असताना झालेल्या या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वरूप हा तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील टाटा स्टील कंपनीत कामाला होता. शनिवारी काम संपल्यानंतर तो दुचाकीवरून घरी जात असताना एमआयडीसी पोलीस ठाणे ते कॅम्लिन नाका या मार्गावर पाठीमागून येणाऱ्या ट्रकने त्याच्या दुचाकीला धडक दिली. ट्रकचालक ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करत असताना हा अपघात घडल्याचे नातेवाइकांकडून सांगण्यात आले. या धडकेत स्वरूपचा मृत्यू झाला..अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह पुढील शवविच्छेदनासाठी तारापूर येथील रुग्णालयात पाठविण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. अपघाताबाबत पोलिसांकडून पुढील कार्यवाही सुरू आहे.दरम्यान, स्वरूपच्या वडिलांचे अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी निधन झाले होते. त्यानंतर आता तरुण मुलाचाही अपघाती मृत्यू झाल्याने आरेकर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कुटुंबातील या दुहेरी आघातामुळे परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..या घटनेमुळे तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते सुरक्षा आणि अवजड वाहनांच्या वाहतुकीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात ट्रक आणि अन्य अवजड वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. त्यामुळे दुचाकीस्वारांच्या सुरक्षिततेसाठी वाहतूक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, वेगावर नियंत्रण ठेवणे आणि धोकादायक ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. संबंधित यंत्रणांनी या मार्गाची पाहणी करून अपघात रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.