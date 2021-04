कोरोनाच्या सावटातही नांदेड परिमंडळात ३७ हजार ५२ वीजजोडण्या

नांदेड : कोरोना विषाणूच्या महामारीच्या काळात देखील महावितरणकडून ग्राहकांना वीजविषयक सर्व सेवा सुरळीत व अविरतपणे देण्यात येत आहेत. ग्राहकाभिमूखतेचे नवे मापदंड निर्माण करत महावितरणने गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यभरातील सर्व वर्गवारीतील तब्बल आठ लाख दोन हजार ७८२ नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये नांदेड परिमंडळातील ३७ हजार ५२ वीजजोडण्यांचा समावेश आहे. आवश्यक प्रमाणात नवीन वीजमीटर उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याने प्रलंबित वीजजोडण्या देखील ताबडतोब कार्यान्वित करण्याचे निर्देश महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी दिले आहेत. महावितरणकडून दरवर्षी मागणीनुसार साधारणतः नऊ ते १० लाख नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात येतात. मागील वर्षी मार्च ते जूनपर्यंत कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे लॉकडाऊन असल्याने नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्याचा वेग मंदावला होता. तरीही इतर वीजसेवांप्रमाणेच नवीन वीजजोडणी देण्याच्या कामात कोणताही खंड पडला नाही. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत उच्चदाब व लघुदाब वर्गवारीतील आठ लाख दोन हजार ७८२ नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक कोकण प्रादेशिक विभागामध्ये दोन लाख ८५ हजार ३३२ तर पुणे प्रादेशिक विभाग– दोन लाख २८ हजार ६९३, नागपूर प्रादेशिक विभाग– एक लाख ६५ हजार १८१ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागामध्ये एक लाख २३ हजार ५७१ नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. नांदेड परिमंडळांतर्गत येणाऱ्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये २२ हजार ३९९ तर परभणी जिल्हयात नऊ हजार ९१४ तसेच हिंगोली जिल्हयामध्ये सहा हजार ७३७ वीज जोडण्या कार्यान्वीत करण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा - धर्माबाद तालुक्यातील सायखेड येथे अवैध देशी- विदेशी दारु विक्रेत्यांवर कारवाई कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला वीजमीटरचा तुटवडा कमी करण्यासाठी महावितरणकडून सिंगल फेजचे १८ लाख व थ्री फेजचे एक लाख ७० हजार नवीन वीजमीटरचा पुरवठा करण्याचे आदेश पुरवठादारांना याआधीच देण्यात आले आहेत. त्याप्रमाणे महावितरणच्या चारही प्रादेशिक कार्यालयांना मार्च अखेर पर्यंत तीन लाख ३५ हजार नवीन वीजमीटरचा पुरवठा करण्यात आला आहे. येत्या एप्रिल महिन्यात देखील सुमारे साडेतीन लाखांवर नवीन वीजमीटर पुरविण्याचे नियोजन आहे. वीजमीटरअभावी ग्राहकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून उपलब्ध झालेले मीटर तातडीने संबंधीत ग्राहकांकडे कार्यान्वित करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यालयाकडून क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत. ग्राहकांना खुल्या बाजारातून नवीन वीजमीटर खरेदी करण्याची आता आवश्यकता नाही, असेही महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. उच्च व लघुदाब वर्गवारीमध्ये घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषी व इतर वर्गवारीतील सहा लाख २७ हजार ५२९ वीजग्राहकांना एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत तर एक लाख ८२ हजार ५४१ नवीन वीजजोडण्या जानेवारी ते मार्च २०२१ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक तसेच कृषी अशा सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना नवीन वीजजोडणीच्या अर्जासाठी महावितरणची www.mahadiscom.in ही वेबसाईट किंवा मोबाईल अॅपवर ऑनलाईन सोय उपलब्ध आहे. त्याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महावितरणकडून नवीन वीजजोडणी देण्याची अंतर्गत प्रक्रियादेखील ऑनलाईन करण्यात आली आहे. अर्ज केल्यापासून त्याची मंजुरीच्या प्रक्रियेतील स्थिती (ट्रॅक स्टेटस) पाहण्यासाठी वीजग्राहकांना ऑनलाईन सोय उपलब्ध आहे.

