Nanded Accident : खासगी बस उलटल्याने ४८ ‘होमगार्ड’सह ५० जखमी; पुणे, पिंपरी-चिंचवडहून परतताना अपघात

मांडवी (जि. नांदेड) - खासगी आराम बस उलटून गृहरक्षक दलाच्या (होमगार्ड ) ४८ जवानांसह ५० जण जखमी झाल्याची घटना सारखणी- चंद्रपूर महामार्गावरील उनकेश्वर (ता. किनवट) जवळ रविवारी (ता. १८) दुपारी घडली. यातील गंभीर जखमी तिघांना यवतमाळ जिल्हा रुग्णालयात हलविले आहे..चंद्रपूर येथून गृहरक्षक दलाचे १९२ जवान पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या बंदोबस्तासाठी गेले होते. कर्तव्य बजावल्यानंतर चार खासगी बसद्वारे ते चंद्रपूरकडे परतत होते. त्यातील खासगी बस (एमएच ३ सीपी ३२७९) उनकेश्वरजवळ उलटली..रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे एका मोटारचालकाने अचानक वेग कमी केला. मोटारीला वाचविण्याच्या प्रयत्नात पाठोपाठ येणाऱ्या भरधाव खासगी बसच्या चालकाने जोरात ब्रेक लावले. त्यामुळे ५० जणांचा समावेश असलेली ही बस रस्त्याच्या कडेला १५ फुट खड्डयात जाऊन उलटली. त्यात सर्व जण जखमी झाले..त्यातील सुरज गेडाम (वय ३२, रा. परोटी, जि. चंद्रपूर) हे बसखाली अडकले असल्याने 'जेसीबी'च्या सहाय्याने त्यांना बाहेर काढले. त्यांच्यासह अन्य दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना यवतमाळ येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले. बसचालक पसार झाला..