Nanded Accident : खासगी बस उलटल्याने ४८ ‘होमगार्ड’सह ५० जखमी; पुणे, पिंपरी-चिंचवडहून परतताना अपघात

चंद्रपूर येथून गृहरक्षक दलाचे १९२ जवान पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या बंदोबस्तासाठी गेले होते.
सकाळ वृत्तसेवा
मांडवी (जि. नांदेड) - खासगी आराम बस उलटून गृहरक्षक दलाच्या (होमगार्ड ) ४८ जवानांसह ५० जण जखमी झाल्याची घटना सारखणी- चंद्रपूर महामार्गावरील उनकेश्वर (ता. किनवट) जवळ रविवारी (ता. १८) दुपारी घडली. यातील गंभीर  जखमी तिघांना यवतमाळ जिल्हा रुग्णालयात हलविले आहे.

