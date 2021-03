अंगणवाडी सेविकेच्या पतीची आत्महत्या; तिघांविरुद्ध माळाकोळीत गुन्हा दाखल

नांदेड : व्याजाने घेतलेले पैसे वेळेत का परत करत नाहीस म्हणून सतत धमक्या व अपमानित केल्याने अंगणवाडी सेविकेच्या पतीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना ता. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास माळाकोळी डोंगरगाव तांडा परिसरात घडली. याबाबत अधिक माहिती अशी की लोहा तालुक्यातील डोंगरगाव तांडा येथील बालाजी कंठीराम चव्हाण (वय ४२) याने ओळखीच्या असलेल्या माळाकोळी (ता. लोहा) येथील अच्यूत रामराव केंद्रे, रामदास किश्न बल्लोरे रा. लांडगेवाडी आणि बाळू रंगनाथ गंगणे रा. माळेगाव यांच्याकडून सन २०१३ मध्ये व्याजाने पैसे घेतले होते. त्या व्याजाची त्याने वेळेत परतफेड केली. तरी सुद्धा व्याजाला व्याज लावून त्याच्याकडून पैसे वसूल करण्यात येत होते. एवढेच नाही तर त्याची शेती सुद्धा या व्याजाने पैसे देणाऱ्याने हडप करुन व्याजाच्या रकमेसाठी सतत शिवीगाळ करुन धमक्या देऊन त्याला रस्त्यात गाठून पैशाची मागणी करुन मानसिक छळ केला. वरील तिघेजण त्याला वेळोवेळी अपमानित करत असत. या सततच्या त्रासाला कंटाळून अखेर बालाजी चव्हाण याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणी अंगणवाडी सेविका तथा मयताची पत्नी सुमित्रा बालाजी चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरुन माळाकोळी पोलिस ठाण्यात वरील तिघांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्री गीते करत आहेत. घटनास्थळाला सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विश्वास डोके यांनी भेट दिली.

Web Title: aaasha worker's husband commits suicide; A case has been registered against the three