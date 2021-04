धर्माबाद तालुक्यातील सायखेड येथे अवैध देशी- विदेशी दारु विक्रेत्यांवर कारवाई

धर्माबाद ( जिल्हा नांदेड ) : धर्माबाद तालुक्यातील सायखेड येथे शनिवारी (ता. तीन) संध्याकाळी येथील एका किराणा दुकान व हॉटेलमध्ये अवैधरित्या देशी व विदेशी दारुचे बॉक्स विक्री करण्याच्या उद्देशाने ठेवलेले असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक शिवप्रसाद कत्ते यांना मिळाली असता त्या ठिकाणी छापा मारुन मुद्देमालासह आरोपींना अटक केल्यामुळे अवैध दारु विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. धर्माबाद तालुक्यातील सायखेड येथे अवैधरित्या देशी व विदेशी दारुची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याची माहिती सहायक पोलिस निरीक्षक शिवप्रसाद कत्ते व त्यांच्या सहकाऱ्यांना मिळाली होती. सदरील माहितीवरुन पोलिस निरीक्षक सोहन माछरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक शिवप्रसाद कत्ते व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शनिवारी संध्याकाळी तालुक्यातील सायखेड येथील एका किराणा दुकानात व हॉटेलमध्ये छापा टाकून सहा हजार ९२० रुपयांचे देशी व विदेशी दारु जप्त करुन आरोपी श्रीनिवास लक्ष्मण येम्मेवार व नागोराव संतराम वडपत्रे यांना अटक केली. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक सोहन माछरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक शिवप्रसाद कत्ते, हरीश मांजरमकर, पंडित कल्याणकर, संतोष आनेराये, संतोष भोसले यांनी केली. हेही वाचा - जिंतूरमध्ये वर्षभरात पावणेदोन हजार नागरिकांना कोरोनाची लागण; चाळीस नागरिकांना प्राणास मुकावे लागले जारीकोटमध्येही ठिकठिकाणी अवैध दारु विक्री जोमात तालुक्यातील जारीकोट येथे ठिकठिकाणी काही दिवसांपासून देशी- विदेशी दारुची खुलेआम विक्री सुरु आहे. त्यामुळे गल्लोगल्ली तळीरामांचा वावर वाढला असून महिलांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होत आहे. जारीकोट येथे सात ते आठ लोकांच्या घरी खुलेआम देशी विदेशी दारु विक्रीची दुकाने थाटण्यात आली आहेत. ही दुकाने कोणाच्या आशीर्वादाने सुरु आहेत. याचा शोध वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय सूचना धाब्यावर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. कोरोनातील नियम, सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु कायद्याचा धाक मोजक्याच नागरिकांना दाखविला जात आहे. नियम मोडणाऱ्यांकडेही प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. अशांवर कारवाई होण्याची गरज आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे



