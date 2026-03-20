Nanded News: अर्धापूरात सत्यगणपती दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी; गुढीपाडवा मुहूर्तावर नववर्ष उत्सव

अर्धापूर: गुढीपाडवा या हिंदू नववर्षाच्या निमित्ताने नागरिकांनी विविध मंदिरांत दर्शनासाठी गर्दी केली होती. मराठवाड्यातील जागृत देवस्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सत्यगणपती देवस्थानात भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती..पाडव्याच्या मुहूर्तावर नागरिकांनी नवीन वाहन खरेदी, घरबांधणी, गृहप्रवेश, सोनं व प्लॉट खरेदी केली. तसेच एकमेकांना भेटून नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच घरोघरी गुढी उभारून नवीन वर्षाचे स्वागत केले..भोकर फाट्याच्या दाभड परिसरातील सत्यगणपती देवस्थानात दर्शनासाठी नागरिकांनी सकाळपासून गर्दी केली होती. तसेच नवीन खरेदी केलेल्या वाहनांची पूजा मंदिर परिसरात करण्यात आली. गुढीपाडवा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त असल्याने नागरिकांनी नवीन वाहनांची खरेदी केली. तसेच नवीन बांधकामाचीसुरवात, गृहप्रवेश, सोनं खरेदी आदी कामे करण्यात आली. या मुहूर्तावर अनेकांनी नवीन उद्योग-व्यवसाय सुरू केले..पाडव्याच्या मुहूर्ताला विशेष महत्त्वहिंदू संस्कृतीत साडेतीन मुहूर्तांपैकी पाडव्याच्या मुहूर्ताला विशेष महत्त्व आहे. या दिवसापासून नवीन शक संवत्सर सुरू होतो. तसेच वर्षाचा पहिला सण म्हणजे गुढीपाडवा. या दिवसापासून नवीन वर्ष सुरू होत असल्याने नवीन संकल्प केले जातात. हा सण शहरासह तालुक्यात उत्साहात व पारंपरिक पद्धतीने साजरा करण्यात आला. गुढीसोबत भगवी पताका लावण्यात आली..पूजा करून शेतीकामांना सुरवातसाडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेल्या पाडव्याच्या मुहूर्ताला शेतकऱ्यांनी औताची पूजा करून शेतीच्या कामांना सुरवात केली. तसेच नवीन सालगडी ठरविण्यात आले. गेल्या वर्षी खरीप व रब्बीचा हंगाम जेमतेम गेला. अतिवृष्टीमुळे खरीप उत्पादनावर परिणाम झाला, तर रब्बी हंगामावर अवकाळी पावसाचे सावट आहे. अशा अनिश्चिततेच्या परिस्थितीतही शेतकऱ्यांनी मोठ्या उमेदीने शेतीच्या कामांना सुरवात केली.