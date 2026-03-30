Mahur News : माहूर मध्ये ‘गैरहजर’ कर्मचाऱ्यांची ‘पंचायत’; गट विकास अधिकाऱ्यांकडून १३ कर्मचाऱ्यांना शो कॉज

माहूर (जिल्हा नांदेड) - जिल्ह्यापासून लांब पल्ल्याच्या ठिकाणी आदिवासी दुर्गम भाग म्हणून ओळख असलेल्या माहूर पंचायत समिती मध्ये विनापरवानगी अनुपस्थित राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गटविकास अधिकाऱ्यांनी कडक भूमिका घेत आज (ता. ३०) १०.३० वाजता कार्यालय व कर्तव्यावर गैरहजर असलेल्या १३ कंत्राटी आणि नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यावर कारवाई करत कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, पाच कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एक दिवसाच्या वेतन कपातीची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे..तर इतर आठ कंत्राटी कर्मचाऱ्याला थेट सेवा समाप्तीचा इशारा देण्यात आला आहे. नांदेड जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांनी आज अचानक पंचायत समितीला भेट देऊन झाडाझडती घेतली असता गैरहजर कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीचे विदारक चित्र समोर आले आहे.जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांनी आज अचानकपणे पंचायत समितीला भेट देऊन सर्व विभागांच्या कक्षाची धडाधडती घेतली असता अनेक कर्मचारी गैरहजर असल्याचे आढळून आले, त्यानंतर गट विकास अधिकारी यांच्याकडून घेण्यात आलेल्या आढाव्यामध्ये पंचायत समिती कार्यालय व क्षेत्रीय कर्मचारी हे अनुपस्थित असल्याचे आढळून आले..कसल्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज सुद्धा दिलेले नव्हते, कर्मचाऱ्यांनी विनापरवानगी गैरहजेर असल्यामुळे लोकांची कामे प्रभावित होऊन कार्यालयीन कामकाजात अडथळे निर्माण झाल्याचे नमूद करत त्यांचा एक दिवसाचा पगार का कपात करण्यात येऊ नये, या संदर्भात २४ तासांत समाधानकारक खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.प्रस्तुत कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (कृषी) एस. जी. रणवीर, डी. के. पाटील, वरिष्ठ सहाय्यक डी. आर. पवळे, कनिष्ठ सहाय्यक वाजीद आर. पठाण, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पी. जी. कोलपुके यांचा समावेश आहे..दरम्यान,दुसऱ्या अधिक गंभीर स्वरूपाच्या नोटीसमध्ये कर्मचाऱ्यांची वारंवार गैरहजेरी व निष्काळजीपणा अधोरेखित करत त्यांच्यावर सेवा समाप्तीची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. संबंधितांनी वेळेत खुलासा न दिल्यास हा प्रस्ताव पुढे पाठविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये कंत्राटी कर्मचारी नरेगाचे सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी प्रशांत पार्डीकर, तांत्रिक सहाय्यक एस. डी. खिल्लारे, सी. पी. व्यवहारे, आर. जी. गोणेकर, आवास योजना विभागाचे अभियंता के. डी. टनमने, व्ही. एस. श्रीरामे व अन्य कर्मचारी यांचा समावेश आहे..समाधान जाधव यांच्या तक्रारीवरून गटविकास अधिकारी यांनी केलेल्या या कारवाईमुळे पंचायत समितीतील कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, प्रशासनाने कार्यालयीन शिस्त राखण्यासाठी कडक धोरण अवलंबल्याचा स्पष्ट संदेश या कारवाईच्या निमित्ताने दिला आहे. नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी यापुढे अशा प्रकारच्या गैरहजेरीला अजिबात सहन केले जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे.गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर ठाकरस यांच्याकडून करण्यात देण्यात आलेला आहे..आज पंचायत समिती,माहूर येथे भेट दिली असता अनेक विभागाचे कर्मचारी गैरहजर असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली, कटिंग कसा अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस करण्यात आली, शिवाय मनरेगा विभागातील ऑपरेटर संख्या अभावी लोकांची कामे प्रभावित होत आहे, पंचायत समिती मध्ये कर्मचारी संख्या वाढविण्याबाबत जिल्हा परिषद, नांदेड येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात आली. तसेच तालुक्यातील विविध थकीत मनरेगा ची देयके लवकरात लवकर वितरीत करण्यात यावीत, यासाठीही पाठपुरावा करण्यात आला. यासंदर्भात वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी मनरेगा नांदेड यांची भेट घेऊन हा प्रश्न लवकर मार्गी लावण्यासाठी विनंती करणार आहोत.- समाधान जाधव, माजी उपाध्यक्ष,जिल्हा परिषद,नांदेड.