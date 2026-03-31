Nanded News: पाण्याअभावी सुकली पिके; पाटबंधारे विभागाचे ढिसाळ नियोजन, तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी

अर्धापूर: ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या इसापूर धरणात पाणी असूनसुद्धा ढिसाळ नियोजनामुळे सुमारे सहा ते आठशे हेक्टरवरील पिके वाळून जण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दीड महिन्यांपूर्वी पाणी सुटले होते. परंतु, आता केळी, ऊस, उन्हाळी ज्वारी आदी पिके पाण्याअभावी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. तातडीने पाणी न सोडल्यास शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसण्याची भीती शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. .अर्धापूर तालुक्यात ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या इसापूर धरणाचे पाणी येते. हे धरण यंदा शंभर टक्के भरले होते. या धरणातील उपलब्ध पाणी साठ्याप्रमाणे पाण्याचे आवर्तन ठरविण्यात आले होते. त्याप्रमाणे गेल्या महिन्यात १६ फेब्रुवारीला अर्धापूर तालुक्यात सोडण्यात आले होते. हे पाणी येऊन दीड महिना झाला आहे..गेल्या काही दिवसांपासून तापमान वाढल्यामुळे शेतातील पिकांची अवस्था बिकट झाली असून, पिके वाळू लागली आहेत. तालुक्यात केळी, ऊस, उन्हाळी ज्वारी, भाजीपाला पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आलेली आहे. पाण्याअभावी पिके माना टाकू लागली आहेत..दोन ते तीन दिवसांत पाणी येईल?याबाबत पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ केली. तर एका अधिकाऱ्याने कालव्याचे काम सुरू असल्याने पाणी सोडण्यासाठी विलंब होत आहे, अशी माहिती दिली असून, येत्या दोन ते तीन दिवसांत पाणी येईल, असे त्यांनी सांगितले.."अर्धापूर तालुक्यात दीड महिन्यापूर्वी धरणाचे पाणी सोडण्यात आले होते. यावेळी पाणी सोडण्यासाठी विलंब होत असून, याचा फटका केळी, ऊस, उन्हाळी ज्वारी, भाजीपाला पिकांना बसत आहे. जवळपास आठशे हेक्टरवरील पिके पाण्याअभावी वाळून जण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तातडीने पाणी सोडण्यात यावे."- शुभम साखरे, शेतकरी.