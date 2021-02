नांदेड जिल्हांतर्गत एपीआय आणि पीएसआयच्या बदल्या; राणी भोंडवे भोकरला तर राजेंद्र मुंडे शिवाजीनगर

नांदेड : जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार जनहितार्थ आणि प्रशासकीय निकडीनुसार तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न अबाधित राखण्यासाठी प्रशासकीय आणि विनंतीवरुन जिल्हा अंतर्गत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस उपनिरीक्षक यांच्या बदल्या पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे यांनी बुधवारी (ता. तीन) फेब्रुवारी रात्री उशिरा काढल्या. या बदल्यांमध्ये ईतवारा उपविभागीय दामिनी पथकप्रमुख राणी भोंडवे यांची भोकर तर मनाठा येथून नुकतेच नियंत्रण कक्षात आलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मुंढे यांना शिवाजीनगरला पाठविण्यात आले आहे. बदल्यांमध्ये सहा पोलीस उपनिरीक्षक तर तीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांचा समावेश आहे. पोलिस दलात मागील आठवड्यात पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या जिल्हाअंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर बुधवारी रात्री पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे यांनी जिल्हा पोलिस आस्थापना मंडळाच्या शिफारशीनुसार नियंत्रण कक्षात कार्यरत असलेल्या तीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि सहा पोलिस उपनिरीक्षक यांच्या बदल्या केल्या आहेत. बदल्या झालेल्यांमध्ये सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ शिंदे यांना वजिराबाद, राजेंद्र मुंडे यांना शिवाजीनगर तर अश्रुबा घाटे यांना भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात पाठविण्यात आले आहे. तर पोलिस उपनिरीक्षकांमध्ये दामिनी पथकाच्या राणी भोंडवे यांना भोकर, अनिता चव्हाण यांना सायबर सेल, नारायण सावने विमानतळ सुरक्षा, जमील मिर्झा यांना संगणक विभाग, लहू घुगे यांना तामसा आणि विठ्ठल जाधव यांना माहूर पोलीस ठाण्यात पाठविण्यात आले आहे. संबंधित बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याला नेमून दिलेल्या ठिकाणी तत्काळ रुजू होऊन तसा अहवाल पोलिस अधीक्षक कार्यालयास कळवावा असेही आदेशात नमूद केले आहे.



