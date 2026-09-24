Nanded Farmers: ‘काजू-बदाम खा, पण शेतकऱ्यांना न्याय द्या’; अर्धापुरात काँग्रेसचा जनाक्रोश, घंटानाद करून दुष्काळ जाहीर

-लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर (जिल्हा नांदेड): शेत पिकांचे पंचनामे, पाहणी दौरे, अहवाल या सारख्या दिखाऊ गोष्टी न करता सरसगट दुष्काळ जाहीर करुन तातडीने हेक्टरी दोन लाखांची मदत द्यावी या प्रमुख मागणीसाठी अर्धापूर तालुका काँग्रेसच्या वतीने तहसील कार्यालयावर जनाक्रोश मार्चा बुधवारी (ता २३) काढण्यात आला.शेतऱ्यांनी वाळलेल्या सोयाबीनची पेंडी तहसीलदारांना देऊन घंटानाद केला.शासन विरोधी घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.अर्धापूर तालुक्यासह संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात तात्काळ कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा आणि शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी अर्धापूर तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सुनील रामचंद्रराव वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला.मुख्यमंत्र्यांच्या नांवे असलेले निवेदन तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांना देण्यात आले..तालुक्यातील शेतकरी सध्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत. पावसाच्या अभावामुळे खरिपातील सर्वच पिकांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहेजनावरांसाठी चारा व पाण्याची परिस्थिती बिकट झाली आहे.तालुक्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून प्रति हेक्टरी दोन लाखांची मदत देणे, शंभर टक्के टक्के पिक विमा देणेपीक विम्यात आवश्यक असणाऱ्या ४ ट्रिगर्सचा समावेश करावा, गेल्या दोन वर्षांचा खरिपाचा विमा देणे,मागील वर्षी गाळप झालेल्या उसाला प्रति टन एक हजार रुपये अनुदान मिळावे..जनावरांच्या चाऱ्यासाठी (वैरण) शेतकऱ्यांना तात्काळ अनुदान द्यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.यावेळी माजी सभापती पप्पू बेग, सदाशिव देशमुख,बाळासाहेब देशमुख, डॉ उत्तम इंगळे,अशोक बूटले , रविंद्र पाटील डाढाळे,संग्रंजीत देशमुख,कल्याणकर ,बालाजी जंगीलवाड,बळीराम पाटील हट्टेकर भीमराव सरोदे सुभाष लोणे, अरविंद क्षिरसागर ,अक्षय काकडे ,पृथ्वीराज लोणे ,पंढरीनाथ चव्हाण , महंमद अयाज महंमद ईसमाईल, शबाना बेगम , शेख मक्सुद शेख वजीर ,ॲड. नितेश लोणे,फेरोज खान ,सुभाष देशमुख ॲड. गौरव सरोदे आदी उपस्थित होते..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...काजु बदाम खा,पण शेतकऱ्यांना न्याय द्या.मोर्चात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या.प्रशासनाने शेतकऱ्यां विषयी संवेदनशीलता दाखवून अडचणी दूर करण्यासाठी प्राधान्य द्यावे.काजु बदाम खा पण शेतकऱ्यांना न्याय द्या अशा भावना व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.