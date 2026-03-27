Nanded News: ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ला पार्डीतून प्रारंभ; जिल्हाधिकारी कर्डिले ः नदीपात्रातील गाळ काढल्याने शेतकऱ्यांना होणार फायदा

अर्धापूर: नदीपात्रातील साचलेला गाळ काढल्यामुळे पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होते. तसेच शेतीला मोठा फायदा होऊन पाणीटंचाई दूर करण्यास हातभार लागतो, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले. अर्धापूर तालुक्यातील पार्डी (मक्ता) येथे गुरुवारी (ता. २६) `गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या जलसंधारण कामाच्या प्रारंभप्रसंगी ते बोलत होते..अर्धापूर तालुक्यातील निमगाव शिवारातील सिंचन तलावातील गाळ काढण्याचे काम तसेच पार्डी गावाजवळून वाहणाऱ्या नदीपात्रातील गाळ काढण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे..या कामामुळे भविष्यात परिसरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात सुधारण्यास मदत होणार आहे..मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि नाम फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश धरण, तलाव आणि नदीपात्रातील गाळ काढून जलसाठवण क्षमता वाढविणे हा आहे. परिणामी, पाणीसाठा वाढून शेती, सिंचन व पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेत लक्षणीय सुधारणा होणार आहे..हा उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरणार असून, आगामी काळात या भागातील पाणीटंचाई दूर होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. यावेळी उपविभागीय अधिकारी डॉ. सचिन खल्लाळ, मंडळ अधिकारी नवीन रेड्डी, ग्राम महसूल अधिकारी लक्ष्मण देशमुख, ग्राम अधिकारी शिवकुमार देशमुख, कृषी बाजार समितीचे संचालक निळकंठराव मदने, सरपंच शोभा कांबळे, उपविभागीय अभियंता आशिष खडसे, जलसंधारण अधिकारी अक्षय सोलसे, दयासागर गायकवाड, नाम फाउंडेशनचे समन्वयक गणेश गायकवाड, उमेश पाटील, तसेच माजी सरपंच मारोतराव देशमुख आदींसह स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.