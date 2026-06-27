Nanded: अर्धापुरात ग्रामपंचायत प्रभाग आरक्षण सोडतीत ओबीसी प्रवर्गाच्या ३९ जागा घटल्या, पांच ग्रामपंचायतीत शुन्य टक्के आरक्षण

लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर: तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतीची प्रक्रिया सुरू झाली असून १४१ प्रभागातील सदस्यांचे आरक्षण सोडत काढण्यात आले आहे.या आरक्षण सोडतीत ओबीसी प्रवर्गाच्या गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत सुमारे ३९ जागा घटल्या आहेत.तालुक्यातील लोणी खुर्द, पाटणूर, चनापूर निमगाव, आंबेगाव या पांच ग्रामपंचायतीत ओबीसी प्रवर्गासाठी शुन्य टक्के आरक्षण राहणार आहे.तर बामणी या ग्रामपंचायतीत अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील सदस्यांसाठी एकही जागा आरक्षित नाही.या आरक्षण सोडतीत खुल्या प्रवर्गातील सुमारे ४० जागा वाढल्या आहेत..या आरक्षण सोडतीवर आक्षेप व हारकती घेऊन त्यावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे.ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम आरक्षण घोषित करण्यात येणार आहे.या आरक्षण सोडतीवर काही जणांनी आक्षेप घेतला असून निवेदन देण्यात आले आहे.UP: ७० हजार लोकांच्या हाताला काम देणारे सीतापूरचे गालिचे; घराघरातील हातमागावर तयार होऊन पोहोचले अमेरिका-जर्मनीत.तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर प्रभागातील सदस्यांचे आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया पार पडली आहे,ही आरक्षण सोडत ग्रामपंचायत कार्यालयात विशेष ग्रामसभा घेऊन काढण्यात आली आहे..ही प्रक्रिया शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार आरक्षणाची पन्नास टक्के मर्यादा न ओलांडता अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण काढण्यात आले आहे अशी माहिती निवडणूक विभागाने दिली आहे.या आरक्षण सोडतीत ओबीसी प्रवर्गाच्या जागा गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत घटल्या आहेत.तर खुल्या प्रवर्गातील जागा वाढल्या आहेत. याच पद्धतीने राज्यातील विस जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली तर याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या टक्का घटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: तलवारीचा धाक दाखवत शेतकऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी; दोघांविरुद्ध पाचोड पोलिसांत गुन्हा.दृष्टीक्षेपात आरक्षण सोडतएकुण ग्रामपंचायत ४३एकुण प्रभाग १४१एकुण सदस्य संख्या ३७७.२०२० मधील आरक्षणअनुसूचितजातीप्रवर्गासाठीजागा ७३अनुसूचित जमाती प्रवर्गसाठी जागा २०ओबीसी प्रवर्गासाठी जागा ९९खुला प्रवर्ग जागा १८४.२०२६ मधील आरक्षणअनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी जागा ७३अनुसूचित जमाती प्रवर्गसाठी जागा २०ओबीसी प्रवर्गासाठी जागा ६०खुला प्रवर्गसाठी जागा २२४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.