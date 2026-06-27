नांदेड

Nanded: अर्धापुरात ग्रामपंचायत प्रभाग आरक्षण सोडतीत ओबीसी प्रवर्गाच्या ३९ जागा घटल्या, पांच ग्रामपंचायतीत शुन्य टक्के आरक्षण

Reservation Draw Completed for 43 Gram Panchayats: नांदेड जिल्ह्यातील अर्धापूर तालुक्यात ४३ ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग आरक्षण सोडतीत ओबीसी प्रवर्गाच्या ३९ जागा कमी झाल्या असून पाच ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी एकही जागा राखीव राहिलेली नाही.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लक्ष्मीकांत मुळे

अर्धापूर: तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतीची प्रक्रिया सुरू झाली असून १४१ प्रभागातील सदस्यांचे आरक्षण सोडत काढण्यात आले आहे.या आरक्षण सोडतीत ओबीसी प्रवर्गाच्या गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत सुमारे ३९ जागा घटल्या आहेत.तालुक्यातील लोणी खुर्द, पाटणूर, चनापूर निमगाव, आंबेगाव या पांच ग्रामपंचायतीत ओबीसी प्रवर्गासाठी शुन्य टक्के आरक्षण राहणार आहे.तर बामणी या ग्रामपंचायतीत अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील सदस्यांसाठी एकही जागा आरक्षित नाही.या आरक्षण सोडतीत खुल्या प्रवर्गातील सुमारे ४० जागा वाढल्या आहेत.

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