तहसीलदारांची अशीही कर्तव्यतत्परता

वाई बाजार, (ता.माहूर, जि. नांदेड) ः माहूर तालुक्यातील वाई बाजार येथे कामाच्या शोधात आलेल्या व लॉकडाउनमुळे अडकून पडलेल्या एका कर्करोगग्रस्त व त्याच्या सहकारी मजुरांना त्यांच्या स्वगृही बिहार राज्यातील वैशाली जिल्ह्यात पाठविण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी कार्यालय किनवटकडून वाहन पास व परवानगी मिळवून देण्यासाठी तहसीलदार माहूर यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तत्परतेने कार्यवाही केली. अवघ्या काही तासांत सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून मंगळवारी (ता. २६) रुग्ण व त्याच्या इतर दोन सहकाऱ्यांना तहसील कार्यालय माहूर येथून बिहारसाठी रवाना करण्यात आले. परिस्थिती चिंताजनक

लॉकडाउन लागल्यापासून वाई बाजार येथे टायर पक्चरच्या दुकानावर काम करणारे बिहार राज्यातील मजूर कामगार अडकून पडले होते. वास्तविक पाहता जिल्हा प्रशासनाने बिहार राज्यातील मजुरांना त्यांच्या स्वगृही पोचविण्यासाठी विशेष श्रमिक रेल्वेची व्यवस्था केली होती. परंतु, वाई बाजार येथील मजुरांचे गाव त्या स्टेशनपासून तीनशे ते चारशे किलोमीटरच्या अंतरावर असल्याने पुढचा प्रवास त्यांच्यासाठी बिकट होता. त्यात या मजूर कामगारांमधून एकाला कर्करोग झाल्याचे निदान झाल्याने व परिस्थिती चिंताजनक असल्याने त्यांच्या अडचणीत अधिकच भर पडली होती. हेही वाचा - मुंबईने वाढवला ताप, हिंगोलीत आज पुन्हा आठ पाॅझिटिव्ह स्वगृही परत जाण्यासाठी प्रयत्न करूनदेखील अपयश आल्याने व सर्व मार्ग बंद झाल्याने या मजुरांनी स्वगृही परतण्याची अपेक्षा सोडून दिली होती. शेवटी या मजूर कामगारांची माहिती तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर यांना झाल्यानंतर त्यांनी कर्करुग्ण ग्रस्त कामगाराच्या चिंताजनक परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने सहायक जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांना अवगत केले. लगेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून बिहार राज्यात जाण्यासाठी पास व परवानगी मिळवून घेतली. मंगळवारी दुपारी कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सोपस्कार पूर्ण करून तहसील कार्यालयातून मजूर कामगारांना बिहारसाठी रवाना करण्यात आले. या वेळी तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर, अव्वल कारकून योगीता राठोड, लिपिक जमीर सिद्दिकी, पद्मा निलगीरवार, प्रभू वानोळे, प्रकाश शेडमाके व शिपाई रेणुकादास आठवले आदींची उपस्थिती होती. एकंदरीत तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगावकर यांनी बिहार राज्यातील मजुरांप्रती दाखविलेल्या कर्तव्यतत्परतेचे माहूर तालुक्यात सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.

Web Title: Arranged a Vehicle And Sent The Sick Patient, Nanded News