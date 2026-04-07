Nanded News: पेरणीच्या हंगामासाठी बैलजोड्यांची खरेदी-विक्री तेजीत; बाजारात ७० हजारांपासून एक लाखापर्यंत भाव

किनवट: वाढत्या उन्हाच्या झळांदरम्यानही ग्रामीण भागात शेतकरी आगामी हंगाम लक्षात घेऊन मशागतीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी तयारीला लागले आहेत. बाजारांमध्ये बैलजोड्यांची खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. .येथे रविवारी भरलेल्या बाजारात विविध भागांतून बैलजोड्या मोठ्या संख्येने दाखल झाल्या होत्या. स्थानिक स्तरावर बैलांची उपलब्धता कमी झाल्याने व्यापारी बाहेरील तालुक्यांतून जनावरे आणत असल्याचेही दिसून आले..हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा पाऊस वेळेत होण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी वेळेआधीच शेत तयार करण्यावर भर देत आहेत. महागाईमुळे चारा व संगोपन खर्च वाढल्याने बैलजोड्यांच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे बाजारात सर्जा-राजाच्या किमती वाढल्या आहेत. अद्यापही अनेक शेतकरी पारंपरिक शेती पद्धतीवर विश्वास ठेवून आहेत..विशेषतः डोंगराळ व लहान भूधारकांसाठी बैलजोडी हा महत्त्वाचा पर्याय ठरत आहे. नवीन हंगामासाठी बैल खरेदी किंवा अदलाबदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांची पावले बाजाराकडे वळताना दिसत आहेत. या बाजारात मांडवी, बोधडीसह विविध गावांमधून शेतकरी सहभागी झाले होते. गावरान जातीच्या मजबूत व देखण्या बैलजोड्यांनी खरेदीदारांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले..चारशे बैलजोड्या विक्रीसाठी दाखलबाजारात जवळपास ४०० बैलजोड्या विक्रीसाठी आल्या होत्या. त्यांच्या किमती साधारणतः ७० हजारांपासून १ लाख रुपयांपर्यंत पोचल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली. यांत्रिकीकरणाचा प्रभाव वाढत असला तरी ग्रामीण भागातील वास्तव पाहता, बैलजोडी अजूनही शेतीचा विश्वासू साथीदार असल्याचे या बाजारातून स्पष्ट झाले..चारा व संगोपन खर्चात वाढमहागाईमुळे चारा, औषधे, देखभाल यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे बैल महाग झाले असून, विक्रीवेळी त्याची किंमत वाढवली जात आहे. यांत्रिकीकरणामुळे अनेक ठिकाणी बैलांची संख्या कमी झाली आहे. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी असल्याने किमती वाढल्या आहेत.