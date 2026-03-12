Nanded Barul Fish Seed Center Closed: बारूळ मत्स्यबीज केंद्र तीन वर्षांपासून बंद; व्यावसायिक फटका; स्थानिकांकडून पुन्हा सुरू करण्याची मागणी

कंधार : तालुक्यातील बारूळ येथील मानार प्रकल्प परिसरात १९६८ मध्ये सुरू करण्यात आलेले मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र गेल्या तीन वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. एकेकाळी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या या केंद्राची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायिकांना याचा फटका बसत आहे. .मत्स्यबीज खरेदीसाठी त्यांना आंध्र प्रदेशापर्यंत धाव घ्यावी लागत आहे. केंद्रातून पूर्वी मोठ्या प्रमाणात मत्स्यबीज निर्मिती करून जिल्ह्यातील विविध जलाशय व मत्स्य व्यावसायिकांना पुरवठा केला जात होता. मात्र, २०२४ मध्ये हे केंद्र निविदा प्रक्रियेद्वारे खासगी ठेकेदाराकडे सोपविण्यात आले. त्यानंतर योग्य देखभाल व व्यवस्थापन न झाल्यामुळे केंद्र पूर्णतः मोडकळीस आले आणि अखेर बंद पडले..Summer Brings Traditional Dry Food Preparation: घराघरांत उन्हाळी वाळवणाचा उत्साह.मागील तीन वर्षांपासून केंद्र बंद असल्याने येथे असलेले साहित्य खराब झाले आहे. संपूर्ण परिसर ओस पडलेला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे हे केंद्र पुन्हा सुरू करण्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे. दरम्यान, हे केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..Nanded Water Update 2026: नांदेडकरांसाठी खुशखबर! विष्णुपुरी प्रकल्पात ७५.५९ दलघमी पाणी उपलब्ध; पाणी सोडल्याने जुलै २०२६ पर्यंत पुरेल ."बारूळ येथील मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र शासनाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र शासनाने दोन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निधी मिळाल्यानंतर खराब झालेल्या साहित्याची दुरुस्ती करून केंद्र पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे."- काशीनाथ बडीहवेली,सहायक मत्स्यबीज उत्पादक विकास अधिकारी, नांदेड.उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षाशासनाकडून येथे दोन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती व आवश्यक निधी आमदार, खासदार, अधिकारी यांच्या पुढाकारातून उपलब्ध झाल्यास केंद्राची दुरुस्ती होऊन पुन्हा मत्स्यबीज उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.