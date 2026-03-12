नांदेड

Nanded Barul Fish Seed Center Closed: बारूळ मत्स्यबीज केंद्र तीन वर्षांपासून बंद; व्यावसायिक फटका; स्थानिकांकडून पुन्हा सुरू करण्याची मागणी

Calls for Reopening of Fish Seed Facility in Nanded: बारूळ येथील मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र गेल्या तीन वर्षांपासून बंद आहे. यामुळे जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायिकांना बाहेरून बीज खरेदी करावी लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कंधार : तालुक्यातील बारूळ येथील मानार प्रकल्प परिसरात १९६८ मध्ये सुरू करण्यात आलेले मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र गेल्या तीन वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. एकेकाळी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या या केंद्राची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायिकांना याचा फटका बसत आहे.

