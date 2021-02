वीजबिल वसुलीसाठी गेलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण : दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

नांदेड : जिल्ह्यातील धर्माबाद येथील फुलेनगरात थकीत वीज बिलाची वसुली करण्यासाठी गेलेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की करत मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी महावितरण कंपनीच्या सहायक शाखा अभियंता यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन धर्माबाद पोलिस ठाण्यात दोघा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. महावितरण कंपनीकडून सध्या थकीत वीज बिलाची वसुली करण्यात येत आहे. शिवाय विनापरवाना, अवैधरित्या विजेची चोरी करणाऱ्या आरोपींविरूद्ध कारवाई करण्याची धडक मोहीम सुरु आहे. या शहरातील फुलेनगर येथे थकित वीज बिलाची वसुली करण्यासाठी शहर शाखेचे सहायक अभियंता शाखा श्री. काळे, कर्मचारी संतोष पांचाळ, वरिष्ठ तंत्रज्ञ श्री. उपलवड हे गेले होते. धर्माबाद पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल यावेळी आरोपी शेख आरिफ बाबू यांने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांसोबत वाद घातला. वीज पुरवठा खंडित करत असताना कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की करत शिवीगाळ करण्यात आली. यावेळी आरोपी शेख आरिफ बाबू आणि आरोपी अहेमदखान खलीलखान यांनी मारहाण केल्याप्रकरणी धर्माबाद पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Beating of MSEDCL employees who went to collect electricity bills: Crime filed against both