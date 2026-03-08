Inspiring Journey: देशाचे नाव उंचाविण्यासाठी आईचे मंगळसूत्र गहाण; दिव्यांग ‘संघर्षकन्या’ भाग्यश्री जाधवच्या नावावर ३४ पदकांची कमाई

रामेश्वर चंद्रकलाबाई काकडे नांदेड : अपंगत्व, आर्थिक अडचणी आणि सामाजिक संघर्ष यांना धैर्याने सामोरे जात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा झेंडा उंचावणारी होनवडज (ता. मुखेड) येथील भाग्यश्री जाधव आज अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरली आहे..विषप्रयोगाच्या घटनेत दोन्ही पाय निकामी झाल्यानंतरही हार न मानता जिद्द, मेहनत आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर तिने पॅरा क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळवत देशाचा मान उंचावला. राष्ट्रीय स्तरावर चमक दाखवल्यानंतर २०१९ मध्ये चीन येथे पॅरा ओपन स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आर्थिक अडचणी इतक्या होत्या, की आईचे मंगळसूत्र गहाण ठेवावे लागले. मात्र, या स्पर्धेत गोळाफेक व भालाफेकमध्ये कांस्यपदक जिंकत तिने भारताचा झेंडा उंचावला..सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या भाग्यश्रीच्या आयुष्यातील प्रवास सुरवातीपासूनच संघर्षमय राहिला. वडील मानसिकदृष्ट्या विकलांग असल्याने चुलते आनंदराव जाधव यांनी तिच्या संगोपनाची जबाबदारी स्वीकारली..दहावीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर तिचे लग्न झाले. मात्र, वर्ष २००६ मध्ये घडलेल्या विषप्रयोगाच्या घटनेनंतर तिच्या आयुष्याला मोठा धक्का बसला. तब्बल १३ दिवस कोमात राहिल्यानंतर ती मृत्यूच्या दारातून परत आली; पण दोन्ही पाय कायमचे निकामी झाले. ऐन तारुण्यात आलेल्या या दिव्यांगत्वामुळे तिचे आयुष्य जणू अंधारात ढकलले गेले..SSC Exam : ‘आता आम्ही पुढं शिकतूय, तुम्ही बी शिका!’ दहावी परीक्षेला ताई, आई, आजींकडून जोरदार अभ्यास.तरीही कुटुंबीयांच्या आधाराने आणि स्वतःच्या जिद्दीने तिने आयुष्याशी दोन हात करण्याचा निर्धार केला. चालता येत नसूनही शिक्षणासाठी तिने अहमदपूर येथे डी.एड.ला प्रवेश घेतला. मात्र, चुलत्यांच्या निधनानंतर शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले. त्यानंतर नांदेड येथे येऊन बी.ए.चे शिक्षण घेत असताना न्यायासाठी ती पोलिस ठाणे व प्रशासकीय कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवत होती. आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट होती, की अनेकदा दिवसाला वडापाव खाऊनच ती जगत होती..अन् ‘ती’च्या आयुष्याला मिळाले नवे वळणदरम्यान, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाने तिच्या आयुष्याला नवे वळण मिळाले. त्यांच्या प्रेरणेने तिने दिव्यांग क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यास सुरवात केली. नांदेड येथील होमगार्ड प्रशिक्षण मैदानावर तिचा सराव सुरू झाला. वर्षे २०१७ मध्ये पुणे येथे झालेल्या महापौर चषक स्पर्धेत गोळाफेक व भालाफेकमध्ये सुवर्णपदक मिळवत तिने आपल्या क्रीडा प्रवासाची दमदार सुरवात केली. त्यानंतर २०१८ मध्ये कोल्हापूर येथील राज्यस्तरीय स्पर्धेतही तिने सुवर्णपदक पटकावले. .ध्वजवाहकाचा मानही मिळालावर्ष २०२१ मध्ये दुबई येथे झालेल्या फाजा कप स्पर्धेत तिने रौप्य व कांस्यपदक जिंकले. त्याच वर्षी टोकिओ येथे झालेल्या पॅरा ऑलिंपिक स्पर्धेत ती सहभागी झाली आणि जागतिक स्तरावर सातव्या क्रमांकावर पोहोचली. पुढे २०१४ मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या पॅरा ऑलिंपिक स्पर्धेत भारतीय संघाच्या ध्वजवाहकाचा मानही तिला मिळाला..Aarti Wagh : परिस्थितीशी संघर्ष, राष्ट्रीय स्तरावर धडक! व्हॉलीबॉलपटू आरती वाघची जिद्द आणि पदकांचा निर्धार.जागतिक फाजा चॅम्पियनशिप स्पर्धेत दोन सुवर्णअलीकडेच दुबई येथे झालेल्या जागतिक फाजा चॅम्पियनशिप-२०२६ स्पर्धेत भाग्यश्रीने गोळाफेक व भालाफेक या दोन्ही प्रकारांत सुवर्णपदक पटकावत भारताचे नाव पुन्हा एकदा उज्ज्वल केले. २०१७ पासून सुरू झालेल्या क्रीडा कारकिर्दीत तिने आजपर्यंत २३ सुवर्ण, ४ रौप्य आणि ७ कांस्य अशी एकूण ३४ पदके जिंकली आहेत.शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्काराने सन्मानभाग्यश्रीच्या या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने तिला प्रतिष्ठेचा शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार प्रदान केला असून, मुख्य क्रीडा कार्यकारी अधिकारी (वर्ग-१) या पदावर नियुक्ती दिली आहे. अनेक संकटांवर मात करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यश मिळविणारी भाग्यश्री जाधव ही खऱ्या अर्थाने संघर्षकन्या ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.