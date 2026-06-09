नांदेड

Nanded: बोगस खत विक्री; एक लाखाचा मुद्देमाल जप्त;भोकरमध्ये बेकायदेशीररीत्या घरपोच विक्री करणारा गजाआड

Joint Raid Exposes Illegal Fertilizer Distribution Network: भोकर तालुक्यात कृषी विभाग आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत बेकायदेशीररीत्या घरपोच विक्रीसाठी आणलेले बनावट खत जप्त केले.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भोकर: खरीप हंगामाची लगबग सुरू असताना येथील कृषी विभाग व पोलिसांनी रविवारी (ता. सात) रात्री आठच्या सुमारास बल्लाळ तांडा (ता. भोकर) येथे छापा टाकून एक लाख ८ हजार रुपयांचे खत तसेच वाहन जप्त केले. याप्रकरणी सोमवारी (ता. आठ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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