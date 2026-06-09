Nanded: बोगस खत विक्री; एक लाखाचा मुद्देमाल जप्त;भोकरमध्ये बेकायदेशीररीत्या घरपोच विक्री करणारा गजाआड

भोकर: खरीप हंगामाची लगबग सुरू असताना येथील कृषी विभाग व पोलिसांनी रविवारी (ता. सात) रात्री आठच्या सुमारास बल्लाळ तांडा (ता. भोकर) येथे छापा टाकून एक लाख ८ हजार रुपयांचे खत तसेच वाहन जप्त केले. याप्रकरणी सोमवारी (ता. आठ) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृग नक्षत्राच्या पहिल्या टप्प्यात पंचक्रोशीत शेतकरी खरीप हंगामातील लागवडीसाठी सज्ज झाला असताना बाजारपेठेत खत व बियाणे खरेदीसाठी झुंबड उडाली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना संपाचा फटका! पाण्याचे संकट कायम, जिल्हा प्रशासनासोबतची बैठक निष्फळ .दरम्यान, खताची संशयास्पद भेसळ करून घरपोच विक्री करणारी टोळी सक्रिय झाल्याची गुप्त माहिती रविवारी येथील पोलिस व कृषी विभागाला मिळताच अपर पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील, उपविभागीय पोलिस अधिकारी दगडू हाके, सहायक पोलिस निरीक्षक शैलेंद्र औटे, तालुका कृषी अधिकारी प्रमोद कद्रेकर यांनी सापळा रचून रविवारी रात्री आठच्या सुमारास भोकर-म्हैसा रस्त्यावर असलेल्या बल्लाळ तांडा (ता. भोकर) येथे पंचांसमक्ष (विना ई-पास) मशीनद्वारे बेकायदेशीररीत्या बनावट खताची घरपोच विक्री करणारी टोळी जेरबंद केली..Ajinkyatara Fort: शिवकालीन वैभवाने उजळणार ‘अजिंक्यतारा’; ११० कोटींच्या विकास आराखड्याने बदलणार रूप, सातारच्या गौरवशाली इतिहासाला नवी झळाळी.फसवणूक निष्पन्नबालाजी माणिका करंडेकर (प्रा. भाग्यलक्ष्मी अॅग्रो बायोटेकचे मालक, मुदखेड रोड, भोकर) यांच्या सांगण्यावरून खत आणल्याची कबुली चौकशीदरम्यान चालक शीतलसिंह चव्हाणने दिली. शेतकऱ्यांकडून आगाऊ रक्कम फोनपे द्वारे घेऊन विना पावती खत विक्री करून शासन व शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाले. यावेळी वाहन (एमएच २६ बीई ९४०७) किंमत ६ लाख रुपये, तसेच (एनपीके-२०:२०:०:१३) खताचे ६० पोते किंमत १ लाख ८ हजार रुपये असा एकूण ७ लाख ८ हजार रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. सोमवारी (ता. आठ) तालुका कृषी अधिकारी प्रमोद कद्रेकर, भोकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास पोलिस कर्मचारी दिलीप जाधव करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.