Medicine Shortage: भोकर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा; औषधसाठा अपुरा

भोकर: तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांमध्ये आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. काही केंद्रांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ नाही, तर कुठे पुरेसा औषधांचा साठा नाही, तर कुठे इमारतीच नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या निवासी इमारतीमध्येच नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरवली जात असल्याचे समोर आले. दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणे हा ग्रामीण भागातील नागरिकांचाही मुलभूत हक्क असल्याने तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी याकडे तातडीने लक्ष देऊन सेवेत सुधारणा करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे..तालुक्यातील चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत सहा ते सात गावांसाठी एक उपकेंद्र, तर एकूण २२ उपकेंद्र स्थापन केली आहे. गरोदर माता, बालकाची तपासणी, लसीकरण, आरोग्य विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे, अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या असतानाही उपकेंद्रावरील समुदाय अधिकारी व कर्मचारी गैरहजर राहत असल्याच्या तक्रारी आहेत.काही उपकेंद्र तर बंद स्थितीमध्ये आहेत. तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात हजर राहत नसल्याच्या अनेक नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना त्यांच्या भेटी नाहीत, उपकेंद्रावर काय परिस्थिती आहे, याबाबत चौकशी नाही, अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण नाही. त्यामुळे तालुक्यातील आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली आहे. शासनाच्या अनेक आरोग्य योजना ग्रामीण भागातील जनतेसाठी आहेत. मात्र, त्या योजना कागदावर राबविल्या जातात. योजनांचा प्रसार आणि प्रचार केला जात नाही, असे नागरिकांचे म्हण्णे आहे.."मातुळ उपकेंद्रात एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याची वरिष्ठांकडे मागणी केली आहे. लवकरच ती पूर्ण होईल. औषधांचा पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवर मागणी केली आहे. मोघाळी येथे नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याने निवासी इमारतीत उपचार करावे लागत आहे. सदरील बांधकामाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. इमारतीचे काम हे बांधकाम विभागाकडे असल्याने तेच याबाबतीत माहिती देऊ शकतात."- संजय जाधव,तालुका आरोग्य अधिकारी, भोकर.मातुळ केंद्र रामभरोसेमातुळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एकाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर कारभार सुरू आहे. इतर कर्मचारी वेळेवर येत नाहीत, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. पावसाळ्यात इमारतीस गळती लागते. त्यामुळे रुग्णांची प्रचंड गैरसोय होते. तसेच, काही वेळेस औषधेही मिळत नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले आहे..मोघाळी केंद्र निवासी इमारतीतमोघाळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. त्यामुळे कर्मचारी निवासात रुग्णांवर उपचार करावे लागत आहे. हवी तशी सेवा मिळत नसल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..