नांदेडचे भुमिपुत्र तथा यशदाच्या या अधिकाऱ्याचा मुंबईमध्ये राष्ट्रीय समाजरत्न पुरस्काराने गौरव 

नांदेड : नांदेडचे भुमिपुत्र तथा यशदा पुणे येथील संशोधन अधिकारी डॉ. बबन जोगदंड यांना अँटी करप्शन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया आणि सुशोभिता वेल्फेअर असोसिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यामार्फत सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य केल्याबद्दल 'राष्ट्रीय समाजरत्न पुरस्कार' देऊन मुंबई येथे एका भव्य कार्यक्रमात गौरविण्यात आले. यावेळी त्यांचे कुटुंबीय व नातेवाईकांसह मित्रमंडळी उपस्थित होती. अँटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ही संस्था समाजातील उत्कृष्ट काम करणाऱ्या व्यक्तींची दखल घेऊन दरवर्षी राष्ट्रीय स्तरावर समाजरत्न पुरस्कार देत असते. या वर्षी या पुरस्कारासाठी डॉ. बबन जोगदंड यांची निवड करण्यात आली. जोगदंड यांनी सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात भरीव काम केले असून त्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या जवळपास दोन हजारहून अधिक युवकांना स्पर्धा परिक्षेचे मार्गदर्शन केले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आतापर्यंत १५ विषयात पदव्या संपादन केल्या आहेत. हा कार्यक्रम नवी मुंबईतील विष्णुदास भावे सभागृहात घेण्यात आला अनेक सामाजिक उपक्रमातही त्यांनी वेळोवेळी सहभाग नोंदविला आहे. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन त्यांना हा पुरस्कार मंगळवारी (ता. २३) फेब्रुवारी रोजी प्रदान करण्यात आला. हा कार्यक्रम नवी मुंबईतील विष्णुदास भावे सभागृहात घेण्यात आला. या कार्यक्रमाला सुशोभिता वेल्फेअर असोसिएशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालक शोभा कोकीतकर, एन. के. ग्रुप ऑफ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक नारायण सातपुते, हिंद केसरी वस्ताद विष्णू जोशीलकर, मिस इंडिया सिमरन आहुजा, सिने व नाट्य अभिनेते रवींद्र सरदार, बाबा केरडे व प्रसिद्ध संगीतकार डॉ. संतोष बोराडे यांची उपस्थिती होती. श्री. जोगदंड यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल आतापर्यंत अनेक पुरस्कार मिळाले हिंदकेसरी वस्ताद विष्णू जोशीलकर यांच्या हस्ते डाॅ. बबन जोगदंड यांना प्रमाणपत्र, सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. श्री. जोगदंड यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल आतापर्यंत अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. आजच्या या पुरस्काराबद्दल त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

