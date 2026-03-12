E-Peek App: ई-पीक ॲप ठप्प; बिलोलीतील शेतकरी अडचणीत ; हरभरा-तूर नोंदणी होत नसल्याने हमीभाव विक्री अडली

बिलोली: मागील आठ दिवसांपासून ई पीक ॲपवर रब्बी हंगामातील हरभरा, तूर पिकाची नोंद घेता येत नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. नोंदणीअभावी शेतकऱ्यांना हमीभाव खरेदी केंद्रांवर हरभऱ्याची विक्री करता येत नाहीये. त्यामुळे ऑनलाइन नोंदीसाठी मुदत वाढून मिळावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. बाजारात हरभरा आणि तूर या प्रमुख कडधान्यांच्या दरात मोठी घसरण झाल्याने शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत..शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळावा म्हणून तालुक्यातील तालुका खरेदी विक्री संघासह आठ ठिकाणी हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. त्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी आवश्यक आहे. सातबारावर हरभरा पिकाची नोंद अनिवार्य आहे.शेतकऱ्यांनी हमीभावाने विक्रीसाठी नोंदी केल्या. मात्र, ई पीक ॲपवर मागील आठ दिवसांपासून हरभऱ्याच्या नोंदी होत नसल्यामुळे अनेक शेतकरी ऑनलाईन नोंदणीपासून वंचित आहेत. हरभऱ्याला क्विंटलमागे पाच हजार शंभर तर, तुरीला सहा हजार दोनशे रुपये दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..Nanded Farmers: नांदेडमध्ये शेतकऱ्यांना १०९१ कोटींची मदत.उत्पादन खर्च मजुरी खत औषधे यांचा वाढता खर्च लक्षात घेता कमी दरात माल विकणे शेतकऱ्यांना परवडणारे नाही. शासनाच्या किमान आधारभूत किमती (एमएसपी) योजनेअंतर्गत हरभरा या पिकासाठी प्रतिक्विंटल पाच हजार ८७५ रुपये आणि तुरीसाठी प्रतिक्विंटल आठ हजार रुपये भाव आहे. मात्र, सध्याचे बाजारातील दर हमीभावापेक्षा खूपच कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे..Farmer Loan: शेतकरी कर्जमाफीबाबत मोठी बातमी! कृषिमंत्र्यांनी विधान परिषदेत सांगितली तारीख; कर्जमाफीचा निर्णय कधी?.हेक्टरी १६ क्विंटलची मर्यादा हरभऱ्याचे यंदा उत्पन्न हेक्टरी ३० ते ३५ क्विंटल निघत आहे. शासनाकडून हेक्टरी १६ क्विंटलपर्यंत हरभरा खरेदीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही लोकांचे सातबारे उसनवारीवर घ्यावे लागत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रतिहेक्टरी खरेदीची मर्यादा वाढून मिळावी, अशीही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.केंद्रावर खरेदीसाठी अटीशासनाच्या हमीभाव केंद्रावर खरेदी प्रक्रियेसाठी काही अटी आहेत. हरभरा व तुरीसाठी कमाल आर्द्रता निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच, चालू हंगामात संबंधित पिकाची सातबारावर नोंद असणे बंधनकारक आहे. नोंदणी करताना आधार कार्डची झेरॉक्स, डिजिटल किंवा स्वाक्षरीत सातबारा उतारा, खाते उतारा तसेच बँक खात्याची प्रत अशी कागदपत्रे द्यावी लागत आहेत.."ई पीक ॲपवर हरभरा पिकाच्या पेऱ्या नोंदणीत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी यासाठी मुदत वाढ मिळण्याबाबत मागणी केली आहे. कृषी आयुक्तालयाकडून शासनाकडे मुदत वाढीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. यावर लवकरच मार्ग निघेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गोंधळून जाऊ नये."- गजानन शिंदे, तहसीलदार, बिलोली."ई पीक ॲपवर मागील आठ दिवसांपासून हरभरा पिकाचा पेरा नोंद होत नाही. दहा मार्च नोंदणीची शेवटची तारीख होती. प्रत्यक्ष शेतीमध्ये गेल्यानंतरही नोंदणीत अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे असंख्य शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर हरभऱ्याच्या पेऱ्याची नोंद झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने मुदत वाढवून द्यावी."- बसवंतराव जामनोर, कारला बुद्रुक, बिलोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.