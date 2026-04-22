Nanded News: बिलोलीत पाइपलाइनची दुरुस्ती अंतिम टप्प्यात; आठ महिन्यांपासून अर्ध्यापेक्षा अधिक भागातील पाणीपुरवठा बंद

बिलोली: शहरातील मोडकळीस आलेल्या जुन्या पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपलाइन दुरुस्तीसाठी नगराध्यक्ष संतोष कुलकर्णींसह पालिका प्रशासनाकडून शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाइपलाइन दुरुस्ती अंतिम टप्प्यात आली असून, याच आठवड्यात बिलोली शहरवासीयांना मांजरा नदीपात्रातून नळाद्वारे पाणी मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत..बिलोली शहराला पाणीपुरवठा करणारी जुनी पाइपलाइन ठिकठिकाणी डॅमेज होत गेली. यामुळे मागील आठ महिन्यांपासून शहरातील अर्ध्यापेक्षा अधिक भागातील पाणीपुरवठा बंद आहे. निवडणुकीपूर्वी पालिकेवर कार्यरत प्रशासकांनी पाइपलाइन दुरुस्तीचे काम हाती घेतले होते..मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही. पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही महिलांना डोक्यावर घागरी घेऊन पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. नगराध्यक्ष कुलकर्णी, उपनगराध्यक्ष अनुप अंकुशकर व त्यांच्या टीमने बिलोलीतील पाणीप्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.." जुनी पाइपलाइन निकामी झाली असून, तिच्या दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च होत आहे. त्यामुळे नवीन पाणीपुरवठा योजना तत्काळ मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा आणि नवीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करावी."-शेख रियाज, सामाजिक कार्यकर्ता, बिलोली"बिलोली शहरातील काही भागांत मुबलक पाणी आहे. मात्र, मांजरा नदीपात्रातील गोडे पाणी शहरवासीयांना उपलब्ध व्हावे, यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा करीत आहोत. शहरातील पाण्याचा प्रश्न येत्या काही महिन्यांत सुटणार आहे."-अनुप अंकुशकर, उपनगराध्यक्ष, बिलोली." शहरातील काही भागांत पाण्याचा तुटवडा असून, पालिका प्रशासनाकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून टँकर सुरू केले. सध्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर नसला तरी शहरातील प्रत्येक नागरिकाने पाण्याचा जपून वापर करावा. पाणी कुठेही वाया जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी."-बालाजी मिठेवाड, मुख्याधिकारी, बिलोली.