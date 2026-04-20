नांदेड

Nanded News: बिलोलीत पाणीटंचाईच्या झळा; प्रशासनाकडून टँकर सुरू; नळयोजना बंद असल्यामुळे होताहेत हाल

Municipal Tankers Provide Temporary Relief : नगरपालिकेने काही भागात टँकरद्वारे तातडीने पाणीपुरवठा सुरू केला आहे, परंतु पिण्याच्या पाण्याची मागणी अद्याप पूर्ण होत नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बिलोली: उन्हाची तीव्रता वाढू लागताच बिलोली शहरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणारी नळ योजना बंद असल्यामुळे मागील आठ महिन्यांपासून अर्ध्यापेक्षा अधिक शहराला नदीचे पाणी उपलब्ध होत नाही. दुसरीकडे शहरातील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस उग्र स्वरूप धारण करत आहे. नगरपालिका प्रशासनाने पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन झोपडपट्टी भागासह महत्त्वाच्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला आहे.

