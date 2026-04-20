Nanded News: बिलोलीत पाणीटंचाईच्या झळा; प्रशासनाकडून टँकर सुरू; नळयोजना बंद असल्यामुळे होताहेत हाल

बिलोली: उन्हाची तीव्रता वाढू लागताच बिलोली शहरातील पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणारी नळ योजना बंद असल्यामुळे मागील आठ महिन्यांपासून अर्ध्यापेक्षा अधिक शहराला नदीचे पाणी उपलब्ध होत नाही. दुसरीकडे शहरातील पाणीटंचाई दिवसेंदिवस उग्र स्वरूप धारण करत आहे. नगरपालिका प्रशासनाने पाणीटंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन झोपडपट्टी भागासह महत्त्वाच्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. .नवीन पाणीपुरवठा योजना तत्काळ मंजूर व्हावी आणि काम सुरू करण्यास मान्यता मिळावी, यासाठी नगराध्यक्ष संतोष कुलकर्णी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून दहा ते बारा वेळेला मुंबईवारी केली. मात्र, शासनाकडून राज्यभरातील अनेक ठिकाणच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला हिरवा कंदील मिळत नसल्यामुळे बिलोली शहरवासीयांना पाणीटंचाईचे चटके सहन करत नवीन योजनेची प्रतीक्षा करावी लागत आहे..बिलोली शहरातील पाच दशकापूर्वीची पाणीपुरवठा योजना मोडकळीस आली आहे. मागील चार-पाच वर्षांपासून पाणी गळतीचे प्रमाण वाढत गेल्याने बिलोली शहरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पालिकेवर चार वर्षे प्रशासक होते. त्या दरम्यानच्या काळात शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनाही मोठी कसरत करावी लागली. पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही नागरिकांची घोर निराशा झाली.."बिलोली शहरातील नवीन मंजूर झालेली पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करून घेण्यासाठी नगरपालिकेचा पदभार स्वीकारल्यापासून तब्बल दहा ते बारा वेळेला मुंबई गाठून संबंधित विभागातील मंत्री व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पाणीपुरवठा प्रश्न मार्गी लावण्याची विनंती केली. काही दिवसांत हा प्रश्न मार्गी लागेल. शहरवासीयांनी संयम ठेवून सहकार्य करावे."- संतोष कुलकर्णी,नगराध्यक्ष, बिलोली.टॅंकरने पाणीपुरवठा, तरीही तहान भागेनानगराध्यक्ष कुलकर्णी, उपनगराध्यक्ष अनुप अंकुशकर, मुख्याधिकारी बालाजी मिठ्ठेवाड यांनी नगरसेवकांची तत्काळ बैठक घेऊन पाणीटंचाईग्रस्त भागात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. देशमुखनगर, तुकारामनगर, झोपडपट्टी व गांधीनगरच्या काही भागांत टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे; परंतु यावर तहान भागत नाही..यंदाही उपक्रम राबवावामागील वर्षी बिलोलीचे भूमिपुत्र सेवानिवृत्त लेखा वित्त अधिकारी बी.पी. नरोड यांनी स्वखर्चातून बिलोली शहरातील देशमुखनगर, गांधीनगर, तुकारामनगर, झोपडपट्टी, आंबेडकरनगर, अण्णा भाऊ साठेनगर, गंगानगर आदी भागांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून नागरिकांना मोठा दिला होता. त्याप्रमाणे यंदाही हा उपक्रम सुरू करावा अशी मागणी आहे.