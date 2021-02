नांदेडच्या रेल्वेस्थानकावर अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह आढळला

नांदेड : येथील हजूर साहिब रेल्वेस्थानकावर अंदाजे ५६ वर्ष वय असलेल्या एका अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह सोमवारी (ता. एक) फेब्रुवारी पहाटे आढळला आहे. याप्रकरणी लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून सदर मृतदेह शासकीय रुग्णालयाच्या शवागृहात राखीव ठेवण्यात आला आहे. नांदेडच्या रेल्वेस्थानकावर मोठ्या प्रमाणात निराधार व भिकारी राहतात. त्यातील अनेकांना गंभीर आजार तर काही जण नशा करतात. यातच काहींचा नैसर्गीक मृत्यू होतो. असाच एक मृत्यू येथील हजुर साहेब रेल्वेस्थानकावर एक फेब्रुवारी रोजी पहाटे आढळला. हा मृतदेह रेल्वे स्थानकाच्या मुख्य प्रवास द्वारासमोर जनरल वेटिंग हॉलच्या पाठीमागे पडल्याची माहिती स्थानकप्रमुख यांनी लोहमार्ग पोलिसांना बिनतारी व लेखी संदेश पाठवून दिली. यावरुन लोहमार्ग पोलिस ठाण्याचे हवालदार उत्तम कांबळे व त्यांचे सहकारी यांनी घटनास्थळ गाठले. पंचनामा केल्यानंतर उत्तरीय तपासणीसाठी सदरचा मृतदेह विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केला आहे. सध्या तरी मृतदेहाची ओळख पटली नसून त्याचे वय अंदाजे ५६ वर्ष, अंगाने मजबूत, चेहरा गोल, डोक्याचे केस बारीक, मिशा बारीक, रंग काळासावळा, अंगावर शर्ट, चॉकलेटी रंगाचे जॅकेट, मळकट रंगाची पॅन्ट, लाल रंगाची अंडरवियर अशा वर्णनाचा व्यक्ती कुणाचा नातेवाईक किंवा ओळखीचा असल्यास लोहमार्ग पोलिस हवालदार उत्तम कांबळे यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन लोहमार्ग पोलिस ठाण्याच्या वतीने करण्यात आले आहे.

